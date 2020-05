DAD e ripresa delle scuole: le prospettive per educatori, insegnanti e alunni

Dopo mesi di DAD alunni, insegnanti e genitori si sentono sperduti. Mentre ci si prepara per i centri estivi, è questa la domanda più frequente tra le famiglie con figli: che ne sarà della didattica e della scuola? Quali devono essere le modalità di apprendimento e socializzazione? Quali sono stati gli effetti della DAD sugli studenti?

Ne parliamo su Funweek ore 15.00 con Andrea Pastorelli, CEO del progetto Teach For Italy che punta a rafforzare la scuola pubblica nei contesti più svantaggiati, portando giovani talenti e nuove energie nelle scuole. Poi ospitiamo Luca Bellana, che ha partecipato al programma Teach First in UK. Infine ascoltiamo la Dott.ssa Raffaella Ceres, del Consiglio Nazionale Pedagogisti ed Educatori.