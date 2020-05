Commercio al dettaglio: entrare in un negozio nell’era Covid

Il commercio al dettaglio nell'era Covid: come fare acquisti senza rischi e nel rispetto delle normative? Ecco un tour guidato

Riparte il commercio al dettaglio. Come ricominciare a frequentare i negozi in sicurezza? Come facciamo a riconoscere se un negozio è in regola?

Entriamo in uno degli esercizi più noti e referenziati della capitale. Quali sono le regole da seguire? Oggi Funweek ore 15.00 vi porta “in viaggio” nelle nuove regole con Luciano Quaranta, titolare di Talassa Sport. Scopriremo come riconoscere un negozio messo in sicurezza e acquistare senza rischio.

