Come sarà la Fase 2: dove si può andare e chi si può incontrare

Come sarà la Fase 2 appena iniziata? Avete ancora dubbi su cosa si può fare e cosa no? Chi sono i famigerati “congiunti”? Quali attività […]

Come sarà la Fase 2 appena iniziata? Avete ancora dubbi su cosa si può fare e cosa no? Chi sono i famigerati “congiunti”? Quali attività commerciali hanno riaperto Consigli, domande e risposte, oggi in diretta per Funweek ad Ore 15.00 con il notaio Elio Bergamo che ci svelerà ogni segreto del decreto.

LEGGI ANCHE >>> Fine quarantena: stress e paure spiegate dallo psicologo