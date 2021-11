Zelig, Checco Zalone rifiuta l’invito: il motivo della sua decisione?

Zelig torna questa sera su Canale 5, ma Checco Zalone non ci sarà: ecco il motivo della sua assenza...tutti i dettagli

Questa sera torna uno dei programmi più divertenti della televisione italiana: “Zelig”. Alla conduzione ci saranno Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che festeggeranno anche i venticinque anni della trasmissione. Non è la prima volta che la coppia guida lo show, i due sono stati insieme anche dal 2004 al 2010.

“Zelig” tornerà per tre puntate e il pubblico avrà il piacere di ammirare e divertirsi con molti artisti tra nuovi e storici. C’è qualcuno però che non prenderà parte alla trasmissione.

Zelig, Checco Zalone assente: perché?

Tra i volti storici dello show, Checco Zalone non sarà presente sul palco neanche per una puntata. Il pubblico è incredulo dal momento che il comico pugliese ha mosso i suoi primi passi proprio in quegli studi televisivi, diventando un’icona del divertimento e dell’ironia.

I telespettatori in questi giorni non hanno perso occasione di curiosare sul web, ma il motivo dell’assenza del comico è ancora ignoto. Che sia impegnato in altri progetti o stia lavorando ad un nuovo film? Per adesso nessun dettaglio al riguardo.

Gli ospiti della prima serata

Nell’attesa di seguire il primo appuntamento del mese, non ci resta che riportare i nomi dei comici che prenderanno parte al debutto di “Zelig”. Il 18 novembre 2021 saliranno sul palco:

Ale e Franz

Teresa Mannino

Antonio Ornano

Maurizio Lastrico

Teo Teocoli

Annamaria Barbera

Giuseppe Giacobazzi

Raul Cremona

Mago Forest

Altri ospiti saranno presentati nel corso della serata ed ognuno avrà quattro minuti a disposizione per divertire il pubblico. Manca sempre meno all’inizio, tutto è pronto e voi? Claudio Bisio e Vanessa Incontrada riusciranno a stupire i telespettatori ancora una volta? Il pubblico punta tutto su di loro e le aspettative sembrano molto alte, speriamo che non deludano.