Dal 24 al 26 ottobre a Napoli si tiene la decima Assemblea Nazionale di Siedas: una tre giorni di incontri tra arti e spettacolo. Il programma

La Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS) celebra la decima Assemblea Nazionale con un ricco programma di tre giornate a Napoli, dal 24 al 26 ottobre 2025.

L’evento si aprirà venerdì 24 ottobre alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” con i saluti istituzionali e numerosi interventi di rappresentanti del mondo culturale, accademico e istituzionale. Nella stessa giornata verranno consegnati i Premi alla Carriera a Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri, seguiti da una cena di gala.

Assemblea di Siedas: il programma completo

Sabato 25 ottobre, presso il Conservatorio “San Pietro a Majella”, si terrà la seconda sessione con incontri dedicati alla musica, al teatro e alle imprese creative. La giornata proseguirà con la presentazione del libro di Gianni Fiorellino, una visita guidata al Conservatorio e un concerto dell’Orchestra giovanile “Domenico Cimarosa” in memoria della socia Nunzia Saracino Campobasso.

Nel pomeriggio avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Sguardi Laterali” nella Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi e, in serata, un evento musicale al Museo della Tradizione Enogastronomica (MUTE) con il concerto della cantautrice Rossella.

La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, è per i soci SIEDAS e ospitata a Palazzo Positano di Marescotti. Verranno presentati il bilancio dell’anno e i progetti futuri, con la chiusura affidata al presidente Fabio Dell’Aversana.

L’assemblea, patrocinata da Biblioteca Nazionale di Napoli, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica di Napoli, rientra nel programma di Napoli 2500 con il contributo di Fineco.

I partecipanti alle sessioni pubbliche riceveranno 2 crediti formativi per la formazione continua degli avvocati.

Foto via Ufficio Stampa