Veneto, la foresta che si trasforma in autunno: l’esperienza suggestiva dal sentiero degli innamorati ai cervi in amore

Raggiungete il Veneto e lasciatevi travolgere dalla bellezza della Foresta del Cansiglio: in autunno è pazzesca

Chi l’ha detto che l’autunno non è una stagione tra le più belle? In molti posti del mondo e in Italia soprattutto, ci sono luoghi in cui nel corso di questo periodo esplodono paesaggi mozzafiato che lasciando tutti a bocca aperta. Oggi vogliamo parlarvi del Veneto e in particolare della Foresta del Cansiglio, dove il cambio di colori rende tutto pazzesco e unico.

Veneto, la Foresta del Cansiglio

Si estende lungo le province di Belluno, Treviso e Pordenone, più precisamente nei comuni di Tambre, Fregona, Caneva. La Foresta del Cansiglio è costituita da un altopiano di un’altezza minima di 900 metri, circondato da rilievi di altezza media di 1300 metri. Prevalgono i faggi e gli abeti rossi.

Si tratta di un paesaggio strepitoso che fa impazzire chiunque lo visiti e in qualsiasi periodo dell’anno, anche se l’autunno ha qualcosa in più. Sarà per il foliage che va a crearsi che dà vita ad un’eplosione di colori unici e inimitabili, per non parlare degli animali che vi abitano che rendono tutto ancora più magico.

I cervi in amore

Nella Foresta del Cansiglio, lungo il sentiero in cui è possibile fare delle passeggiate all’insegna della natura e della tranquillità, i più fortunati potranno trovare i cervi in amore che proprio in autunno sono un’altra da chicca da aggiungere alla stagione.

Infatti, all’inizio dell’autunno nel Cansiglio si sentono i primi bramiti dei cervi in amore. E’ emesso dai maschi adulti che si sfidano tra loro per conquistare le femmine. A tal proposito, vengono organizzate delle uscite al tramonto con appostamento per osservare e ascoltare il bramito degli animali.

Insomma, che si tratti di un pic nic in estate o una scampagnata in autunno, la foresta del Cansiglio vi farà innamorare ancora di più del Veneto e vi farà scoprire una parte più nascosta e meno turistica.

FOTO: SHUTTERSTOCK