Il ballerino è stato cacciato dalla trasmissione da Maria De Filippi dopo un'accesa discussione: sui social ora si fa strada una teoria

Il ballerino Valentin è riuscito in un’impresa non facile: far perdere le staffe a Maria De Filippi in diretta, prima della sfida con il collega di ballo Jacopo. Valentin aveva infatti criticato giuria e programma ed aveva affermato che pur vincendo la sfida sarebbe andato via: a quel punto Maria lo ha invitato ad andare via subito senza tanti giri di parole.

Valentin e Francesca Tocca: cosa c’è sotto?

Valentin sarebbe però protagonista anche di un’altra questione dietro le quinte di Amici: tra lui e Francesca Tocca, ballerina professionista del programma nonchè moglie di Raimondo Todaro, ci sarebbe qualcosa in più. Almeno, queste sono le deduzioni fatte dai telespettatori analizzando l’attività social di Valentin e Francesca, che abbiamo visto impegnati spesso in coreografie ad alto tasso di sensualità.

Valentin è tornato sui social commentando quanto accaduto in trasmissione e subito ha ricevuto il cuoricino di Francesca…

Francesca Tocca che commenta il post di Valentin. FRANCESCA TOCCA CHE COMMENTA IL POST DI VALENTIN#Amici19 pic.twitter.com/sQHUlgN8QB — GLOTTIZEIN🐍👑🍵 (@Antonel68827724) March 16, 2020

Il giorno seguente il ballerino ha allora pubblicato un collage dei momenti più belli delle coreografie con Francesca, taggandola.

SE CIAOOOOOOO RAGA VALENTIN HA MENZIONATO FRANCESCA CON TANTO DI CUORE E VIDEO CON LEI #Amici19 pic.twitter.com/LqZ3HS8W4a — loving posty (@meandstyles) March 16, 2020

scusate io sto amando e non poco #Amici19 pic.twitter.com/w9OzYoRk8d — giada (@bIooms91) March 16, 2020

Valentin cacciato da Amici, quella frase di Maria De Filippi che fa riflettere

Molti hanno puntato il dito anche sulla frase di Maria De Filippi durante il litigio con Valentin in diretta: la conduttrice ha alluso a qualcosa di non specificato, facendo poi capire che si riferiva a frizioni e scontri con Natalia Titova. La stessa Natalia ha però messo like al post di Valentin, lasciando quindi intendere di non avercela con lui. Maria si è riferita, solo per un attimo, alla liason scoppiata fra Valentin e Francesca?

Sotto il post di Valentin: like della Titova, di Arduino e commento con il cuore da Francesca… Volete altre prove che Maria stava sviando sulla sua vita privata e si è ritratta all'ultimo parlando della Titova perché ha capito che stava facendo una merdata? #Amici19 pic.twitter.com/Tnm0zldbey — Manu💖 (@ROBSTENXSEMPRE) March 16, 2020

Per ora nessuno dei diretti interessati ha commentato direttamente la faccenda, nè per smentire nè per confermare: Francesca Tocca è sposata da 13 anni con Raimondo Todaro, con cui ha anche una figlia, ma i due sarebbero in un momento di crisi. Per colpa di Valentin?