U&D, la scelta di Giulio Raselli rovinata da questa segnalazione: cosa è successo dopo la puntata

Il momento della scelta ad Uomini e donne è sempre emozionante, ma stavolta è stato rovinato da una segnalazione "pesante": mentre Giulio sceglieva Giulia e riceveva il suo "si", sul web circolava una sua presunta chat...

Giulio Raselli, il gioielliere piemontese dagli occhi verdi, ha fatto la sua scelta, concludendo il percorso a Uomini e donne e scegliendo di farlo insieme a Giulia D’Urso: peccato che questo bel momento, che ha suggellato l’unione di tante coppie da favola, sia stato rovinato da una segnalazione spiazzante.

Uomini e Donne Giulio scelta: spunta la segnalazione

Uomini e donne è un programma con poche semplici regole, che possono riassumersi in una sola: essere onesti. Trattandosi di un dating show, si chiede quindi a tronisti e corteggiatrici/tori di essere single e di essere seriamente intenzionati a trovare la donna o l’uomo della propria vita.

LEGGI ANCHE: — Uomini e donne, ha ingannato la redazione e Maria de Filippi lo smaschera così: imbarazzo in studio

Per questo quando arrivano segnalazioni sul comportamento di un protagonista (soprattutto se si tratta di un tronista, che viene scelto dalla redazione dopo molti provini) scatta l’allarme rosso: è successo con molti tronisti ed anche con Giulio, proprio mentre stava effettuando la sua scelta.

La blogger Deianira Marzano aveva già pubblicato sui suoi profili social una foto, risalente a quest’estate, dove si vede un ragazzo di spalle che bacia una ragazza: la location è Formentera, nessuno dei due si vede in viso ma lui sembra proprio Giulio il tronista. Mentre questa foto gira già da un po’, durante la messa in onda la puntata della scelta, sul web è iniziato a circolare addirittura lo screen di una chat nella quale Giulio chiederebbe all’autore della foto di non pubblicarla.

ODDIOOO VOGLIO LE FOTO PER FAVORE GIOVANNA E NOI DEL TWITTER ABBIAMO BISOGNO DELLA RIVINCITA DITEMI CHE È VERO #uominiedonne pic.twitter.com/UTFJ3ExPFw — 𝙨𝙠 (@alicesho0ter) January 21, 2020

Le reazioni alla segnalazione su Giulio

Il web è esploso e in moltissimi si sono chiesti se Giulio sia stato più o meno onesto e sincero durante la sua esperienza a Uomini e donne: a quanto pare anche Giulia D’Urso è scesa in campo schierandosi dalla parte del suo neo fidanzato e dicedosi certa che si tratti di un fotomontaggio. Tra le molte foto che circolano in questo momento in rete, infatti, ce n’è anche una che riporta lo screen di una conversazione con Giulia, nella quale la ragazza chiederebbe il nome di chi ha scritto il messaggio incriminato ed affermerebbe che si tratta di un fotomontaggio. Il condizionale è d’obbligo in ogni caso, visto che oggi è effettivamente molto semplice simulare lo screen di una conversazione sui social…