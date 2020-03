A Uomini e Donne lo studio è vuoto per le indicazioni sul Corona Virus. Tina Cipollari fa una gaffe che ricorderemo a lungo... Tutte le reazioni alle parole della protagonista indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi

Studi vuoti, un continuo alternarsi di istruzioni per limitare la diffusione del virus, sguardi compassionevoli, tensione tangibile e, a volte, paura. Sono questi gli scenari che ci stanno offrendo la maggior parte delle trasmissioni televisive, giustamente, per allinearsi alle indicazioni provenienti da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute.

Uomini e Donne: Coronavirus e la tv si allinea. Ma come?

Se la situazione è a tratti desolante, anche se inevitabile, conduttori e format tv fanno di tutto per strapparci un sorriso e, a volte, lo fanno involontariamente.

È così che l’11 marzo, commentano i social: “si è scritto un nuovo capitolo di storia della tv”. Perchè? Dove?

L’imperitura, l’immortale, l’unica Tina Cipollari ha salutato uno studio vuoto.

Dopo tutte le indicazioni relative all’emergenza Covid19 fornite da una serissima Maria De Filippi in apertura della puntata di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari ha salutato il pubblico in studio. Piccolo particolare: lo studio era vuoto per le stesse norme anti-corona virus segnalate dalla De Filippi pochi secondi prima.

Coronavirus in tv: la gaffe di Tina Cipollari

E siccome quando a muoversi e a fare gaffe è Tina Cipollari, il web non perdona, ecco in pochi minuti una pioggia di commenti a inondare twitter e non solo.

Si commenta, ma anche

Se la gaffe sia voluta oppure no, dato il personaggio, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Quello che sappiamo per certo, però, è che la “cara vecchia” (ma sempre giovane) Tina Cipollari è riuscita a strapparci un sorriso che, in un periodo storico come questo, è sicuramente uno dei beni e dei regali più preziosi.