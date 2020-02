Deludono ancora gli ascolti del Trono Classico di Uomini e Donne: cosa avrà in mente Maria De Filippi per risollevare il programma?

Brutte notizie per Maria De Filippi: continua il vertiginoso calo degli ascolti del Trono Classico di Uomini e Donne. Il pubblico sembra non amare più le vicende sentimentali dei giovani che siedono sul trono, né di quelli che arrivano nel parterre dei corteggiatori. Al contrario, preferisce di gran lunga le storie di dame e cavalieri del Trono Over, che viene sempre più apprezzato e seguito.

I dati impietosi sul Trono Classico di Uomini e Donne

Sono settimane che i dati di ascolto del Trono Classico di Uomini e Donne consegnano un flop dietro l’altro. Anche nella puntata di ieri, lunedì 24 febbraio, i telespettatori che hanno seguito il programma di Canale 5 sono diminuiti.

Solo 2,3 milioni di persone hanno deciso di seguire lo storico dating show di Maria De Filippi, con uno share ben al di sotto della media e che si è attestato poco sopra il 16%.

Anche ieri, male, anzi malissimo, il trono classico di #uominiedonne.

Un risultato impietoso che conferma la disaffezione del pubblico verso il programma, colpevole di non raccontare più storie comuni ma di dare spazio ad aspiranti showgirl e personaggi tv.

Verso la sospensione?

Quelli di ieri, sono dati che si vanno ad aggiungere agli altri degli ultimi giorni e che stanno decretando, a detta di molti, la morte del Trono Classico di Uomini e Donne: è la fine di un’epoca televisiva?

Proprio a seguito di questi risultati deludenti, sembra che la versione classica di U&D potrebbe essere sospesa e i tronisti mandati, temporaneamente, a casa.

I telespettatori sono dispiaciuti e rimproverano la redazione di dare troppo spazio a modelli e influencer in cerca di visibilità, a discapito dei tanti ragazzi della porta accanto che invece cercano davvero l’amore.

Certo è che Maria De Filippi dovrà rivedere l’impostazione del programma, per farlo riemergere dagli abissi in cui sta lentamente sprofondando.