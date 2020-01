Nelle prossime puntate del trono over, Maria De Filippi dovrebbe intervenire in prima persona per chiarire la faccenda di Armando Incarnato: come andrà a finire?

Andrà in onda fra qualche ora la puntata del Trono Over di U&D, nella quale dovrebbe essere finalmente discussa la spinosa questione di Armando Incarnato: il corteggiatore è stato accusato da Gianni Sperti di intrattenere altre relazioni fuori dallo studio e quindi di essere in trasmissione solo per avere visibilità.

Accuse rincarate anche dalle donne a cui -in studio- Armando sembrava più interessato, cioè Veronica e Barbara: Armando verrà invitato a difendersi ma a quanto pare la questione non si chiuderà bene per lui. Secondo le anticipazioni infatti Armando ha abbandonato la trasmissione, anche se non è ben chiaro se sia stato mandato via oppure abbia deciso da solo di lasciare lo studio.

U&D, Armando mandato via da Maria De Filippi?

Sembra proprio infatti che la stessa Maria De Filippi chiederà ad Armando di mettere la parola fine alle insinuazioni sul suo conto, portate in studio da Gianni Sperti e forse a questo punto suffragate anche da prove. Messo alle strette dalla conduttrice, Armando non potrà far altro che prendere posizione.

Intanto fra le donne di Armando è già scoppiato il caos: Roberta si è molto arrabbiata alla confessione di Armando su un suo interesse per Barbara, la quale da parte sua ha da subito declinato la sua corte. Praticamente tutte le dame che hanno avuto a che fare con Armando, in un modo o nell’altro, o hanno litigato o lo hanno accusato di mentire.

Uomini e donne, Armando porta in studio la sua ex

A quanto pare farà la sua comparsa in studio anche Jeannette, l’ex di Armando, portata proprio da lui per chiarire la sua posizione e dire davanti a tutti che tra di loro è finita: in questo modo il corteggiatore vuole dimostrare la sua buona fede e smentire le accuse lanciate da Gianni Sperti.

Gianni però non è semplice da convincere ed anzi, chiederà anche a Veronica, improvvisamente convinta di perdonare Armando, di mostrare il cellulare per capire se si fosse accordata in precedenza con lui.

Al Trono Over dunque le sorprese sono tutt’altro che finite!