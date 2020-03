Si scaldano gli animi durante la registrazione del trono classico e Daniele Dal Moro perde la calma, prendendosela con Gianni Sperti ma finendo in lacrime

Gianni Sperti non è tipo che evita di dire quello che pensa e se un protagonista di Uomini e donne se lo mette contro, avrà sempre di che pentirsene… ne sa qualcosa Daniele Dal Moro, nuovo tronista nel dating show di Maria De Filippi, che fin dall’inizio ha iniziato a battibeccare con l’ex ballerino.

U&D anticipazioni trono classico, Daniele contro Gianni

Già in passato, come i più attenti sanno, Daniele si era espresso contro Gianni Sperti anche in studio e l’opinionista se l’era forse un po’ legata al dito.

LEGGI ANCHE: — Maria de Filippi furiosa li caccia dallo studio: lui sbotta sui social dopo la puntata

Così, quando Daniele esce in esterna con Angelica e i due iniziano a parlare del rapporto con i genitori, Gianni non risparmia la sua opione (non positiva) al riguardo. Il tutto nasce perchè Daniele rassicura Angelica sull’opinione che il padre potrebbe avere di lei e della sua partecipazione ad Uomini e donne, dichiarando anche di essere pronto ad incontrarlo, e poi inizia a parlare anche del suo rapporto con il papà.

Gianni, al rientro in studio, lo rimprovera quindi di eccessivo protagonismo, per aver iniziato a parlare di sè in un momento in cui Angelica gli stava raccontando i suoi problemi. Daniele reagisce male e, secondo le anticipazioni, inizia ad usare parole forti, definendo Sperti “uno str*** che fa solo interventi di mer**”, il litigio va avanti per mezz’ora e anche Gianni non si risparmia, definendo alla fine il tronista un “cogli**ne”.

Alla fine, Daniele scoppia in lacrime.

Bellissima sorpresa per Carlo Pietropoli

Lacrime anche per un altro tronista, ma di gioia: sbirciando fra le anticipazioni del Trono classico troviamo anche un momento molto tenero per Carlo, che riceve una lettera dalla mamma e si commuove moltissimo.

La mamma di Carlo è stata coinvolta nell’esterna da Cecilia Zagariggo e alla fine il ragazzo decide di approfondire la conoscenza solo con lei e con Ginevra. Anche quest’ultima gli organizza un’esterna ad alto tasso emotivo, facendogli conoscere la sorella e portandolo nella clinica dove per anni ha combattuto una brutta malattia.