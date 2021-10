Tourlitis, il faro che non sembra reale, in cui potrebbe vivere uno stregone

Costruito verso la fine dell'Ottocento, il Faro Tourlitis sorge su uno scoglio che emerge dal mare come fosse una spirale.

In Grecia c’è un faro che sembra essere uscito da dal film Fantasia della Disney; Tourlitis è così particolare che sembra la perfetta casa di uno stregone.

Si trova proprio di fronte al castello di Andros nell’omonima isola, la più settentrionale delle Cicladi, ed emerge dal mare come una spirale.

The beautiful Lighthouse Tourlitis of Chora at night. Andros island, Cyclades, Greece

Fu costruito nel 1897, ma durante la Seconda Guerra Mondiale venne completamente distrutto. È stato quindi ricostruito in modo fedele all’originale ed è diventato il primo faro automatico della Grecia.

Il faro Tourlitis ha anche un altro primato: quello di essere stato il primo a comparire su un francobollo greco.

Sebbene non sia più necessaria la presenza dell’uomo per farlo funzionare, qualcuno vi si reca regolarmente per la manutenzione.

A noi piace pensare però, che sia abitato da uno stregone che da quella torre alta 7 metri controlla il mare e indica la giusta via a chi lo solca.

