Tommaso Zorzi imita Drusilla, il video spopola sui social

Drusilla Gucci con la sua personalità a tratti naif è un personaggio che desta curiosità, e Tommaso Zorzi la imita perfettamente

Tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, non c’è ombra di dubbio che Drusilla Gucci stia incuriosendo e attirando molta attenzione. Se sui social il popolo si divide in suo favore tra chi la apprezza e chi non sopporta quel suo fare naif e quel suo modo di parlare, Tommaso Zorzi ne è affascinato.

LEGGI ANCHE: Isola, Drusilla e la confessione sul fantasma: cosa è accaduto

Il video di lui che la imita durante la puntata di lunedì 29 marzo ha spopolato sui social. Sguardo un po’ vago, bocca semichiusa e parlata a mezza bocca, Tommaso ha conquistato tutti, provocando anche una reazione molto divertita della stessa Drusilla.

Dalla collezione di ossa di animali, al suo particolare modo di parlare passando dal suo spirito molto positivo, come ironizza Ilary Blasi , stanno redendo la 26enne pronipote di Guccio Gucci uno dei personaggi più interessanti di questa Isola 2021.

Crediti foto@Kikapress