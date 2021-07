Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la rottura: ‘scopo di ferirmi e ledere la mia immagine’

L'amicizia Tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra giunta al capolinea. La causa sarebbero state alcune uscite indelicate di Francesco Oppini sui social.

Sarebbero infatti stati scovati alcuni tweet discriminanti scritti da Francesco in passato, e in molti non hanno gradito. Oppini ha deciso di rispondere personalmente sulla vicenda:

“Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico […] Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione” ha comunicato Francesco Oppini.