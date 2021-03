Tommaso Zorzi è un incona e sui social arriva un messaggio da parte di una ragazza vittima come lui della cattiveria altrui

Di Tommaso Zorzi non si fa che parlare, visto il suo momento d’oro e i riflettori su di lui sono più che mai accesi. Ma tra i tanti messaggi che sui social lo lodano e lo idolatrano, ne è apparso uno che ha toccato i cuori di tutti compreso quello del vincitore del GfVip.

Una ragazza ha affidato ai social un racconto doloroso: quello di lei e di un suo amico entrambi vittime di bullismo a scuola. Entrambi fragili, ma che nella loro amicizia avevano travato conforto e sostegno reciproco. Fino a quando lui le racconta di vivere un cambiamento, di essersi reso conto di provare interesse per il sesso maschile. Questo non è un problema per Maya, ma per i compagni di classe di lui si. E gli sfottò, le prese in giro l’emarginazione cominciano ad essere un peso difficile da sostenere. Si spegne piano piano, fino a prendere la decisione di porre fine alla sua vita. Un racconto che fa male, che non vorremo dover leggere ancora oggi, ma che ci ricorda che il bullismo è un problema radicato e pericoloso ancora oggi.

Maya ha raccontato questa storia per ringraziare Tommaso Zorzi, per aver parlato in quella sera di settembre in televisione, della sua esperienza per aver dato voce a tanti ragazzi che come lui hanno subito e subiscono discriminazioni. Sentendo quelle parole, nonostante fossero passati anni da quel tragico evento, la ragazza è riuscita a piangere l’amico scomparso, a chiedergli perdono per non essere stata abbastanza forte da poterlo aiutare.

Il messaggio è arrivato come dicevamo a Tommaso Zorzi che sul suo account Twitter lo ha condiviso accompagnandolo da una didascalia

“Lo faccio per questo.”

Lo faccio per questo. https://t.co/sylirUEVvU — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 21, 2021

Poche parole che però hanno un peso enorme, nella speranza che le cose possano cambiare e che il bullismo e le discriminazioni smettano di esistere.

