La community premia cinema e messaggi d’ispirazione con oltre 150.000 voti nella prima edizione dei TikTok #DaVedere Awards.

Il cinema incontra la creatività digitale nella prima edizione dei TikTok #DaVedere Awards, i cui vincitori sono stati annunciati il 7 maggio sul profilo dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Con oltre 150.000 voti, la community di TikTok ha incoronato Il ragazzo dai pantaloni rosa e Napoli New York, celebrando storie che parlano di resilienza, lotta al cyberbullismo e consapevolezza sociale.

Il ragazzo dai pantaloni rosa domina i TikTok #DaVedere Awards, vincendo in due categorie: Racconto del Film su TikTok per la narrazione strategica e coinvolgente sulla piattaforma, e Da personaggio a icona su TikTok per Andrea Spezzacatena, interpretato da Samuele Carrino. La sua storia di coraggio contro il cyberbullismo ha toccato il cuore della community, diventando un simbolo di riscatto.

Locandina da Ufficio Stampa

“Questo film nasce per i ragazzi, e sono stati loro a portarlo al successo”, spiega Roberto Proia di Eagle Pictures. “Andrea è un eroe, un’icona per chi lotta contro questa piaga”.

Nella categoria Dialogo di ispirazione per TikTok, brilla Napoli New York di Gabriele Salvatores, grazie alla frase che ha conquistato la community: “Tu non sei straniero, sei solo povero. Se sei ricco non sei mai straniero”. Interpretata da Dea Lanzaro, questa battuta è diventata virale, ispirando contenuti creativi su TikTok.

“I canali digitali sono strumenti utili per far conoscere il grande cinema”, sottolinea Sonia Dichter di 01 Distribution, celebrando un film che unisce emozione e riflessione sociale.

TikTok #DaVedere: un movimento collettivo

Con oltre 100.000 video generati dall’hashtag #DaVedere, i TikTok #DaVedere Awards hanno trasformato il cinema in un’esperienza viva e partecipativa. “Celebrano la creatività della community e i film che parlano il linguaggio della piattaforma”, afferma Salvatore Di Mari, Head of Operations di TikTok Italia e Spagna.

LEGGI ANCHE: — Alexia e il nuovo singolo ‘Follow’: «I like non bastano, servono i rapporti umani»

E grazie a una giuria di creator quali Arte Settima, Antonino Giannotta e Matilde Santantonio, l’evento ha selezionato storie che non si limitano a essere guardate. Ma vengono reinterpretate e amplificate, coinvolgendo utenti, registi e istituzioni come i Premi David di Donatello.

I TikTok #DaVedere Awards dimostrano, dunque, che il cinema può andare oltre lo schermo, diventando un dialogo globale. Un’edizione d’esordio che segna l’inizio di una nuova, raccontata dalla voce di una generazione che non si accontenta di guardare, ma vuole creare.

Immagini Kikapress / Ufficio Stampa