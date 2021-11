The voice senior, Orietta Berti dà subito spettacolo: ecco come chiama Clementino in conferenza stampa

The Voice Senior non è ancora iniziato, ma Orietta Berti ha già fatto una delle sue: ecco come ha chiamato Clementino

Questa sera torna su Rai1 la nuova stagione di “The voice senior” con una serie di novità che il pubblico non vede l’ora di scoprire. Tra queste la presenza di Orietta Berti, l’artista che nell’ultimo periodo è di nuovo in cima alle classifiche e alla notorietà.

Deve ancora andare in onda la prima puntata del programma, ma la cantante sembra si sia già fatta riconoscere. Come? Ecco cosa ha combinato nel corso della conferenza stampa.

Orietta Berti, la gaffe a “The voice senior”

Orietta Berti sarà una dei giudici di “The voice senior” insieme ai colleghi Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Ed è proprio con quest’ultimo che la cantante ha dato spettacolo durante la conferenza stampa di presentazione.

Chiunque è solito chiamare il rapper di Avellino con il nome d’arte Clementino. Solo la Berti è riuscita a chiamarlo per tutto il tempo Clemente.

Orietta che chiama Clementino “Clemente”, così come chiama Amadeus “Amedeo”.

Quel “soprattutto Loredana” mi ha dato delle #OraOMaiPiu vibes.#TheVoiceSenior pic.twitter.com/yVN8m4iav7 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 25, 2021

Una gaffe che non è passata di certo inosservata, visto che non è la prima volta che l’artista sbaglia i nomi. E’ successo anche in altre situazioni.

La gaffe si ripete

Orietta Berti è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, non solo per la sua musica dolce e soave ma anche per la sua personalità unica e inimitabile. Passano gli anni ma la stima e l’affetto nei suoi confronti restano immutabili, soprattutto dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove l’artista si è confrontata con le nuove generazioni ed ha lasciato il segno.

Orietta Berti è strepitosa anche se ogni tanto non perde occasione di farsi riconoscere attraverso gaffe che fanno divertire i fan che le seguono. Quello che è successo con Clementino, era già accaduto in precedenza con Amadeus: la cantante lo ha chiamato più volte Amadeo. Per non parlare dei Maneskin che in una delle puntate di Sanremo 2021 li ha rinominati Nazeskin.

Quante ne succederanno a partire da stasera con la nuova giudice? Ne vedremo delle belle.