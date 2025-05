The Social Hub a Roma sbarca a San Lorenzo con una struttura unica: 4° apertura in Italia e creazione di oltre 50 posti di lavoro

The Social Hub ha aperto una nuova struttura a Roma nel quartiere San Lorenzo, inaugurata il 31 marzo 2025. Si tratta di un grande passo per la città eterna in ambito di numeri visto che sono state dati oltre 50 posti di lavoro. L’hub nella capitale rappresenta la 21° proprietà in Europa dal Gruppo, che oggi è presente nei Paesi Bassi, Austria, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

The Social Hub a Roma: la struttura

Sono serviti 114 milioni di euro per dare vita a The Social Hub nella città eterna. Ora il quartiere San Lorenzo di Roma appare diverso, inserendosi all’interno di un importante progetto di rigenerazione urbana che favorisce connessioni tra viaggiatori, professionisti, studenti, residenti e nomadi digitali.

La struttura ospita un hotel a 4 stelle con 392 camere di diverse tipologie. Al suo interno troviamo bar, ristoranti, spazi per meeting ed eventi (fino a 70 ospiti), palestra aperta 24 ore al giorno, terrazza panoramica con piscina, cucine comuni e lavanderia.

All’esterno è in cantiere un parco pubblico di 10mila metri quadrati che sarà realizzato entro la stagione estiva. Nella cornice dell’Ex-Dogana, l’area è stata concepita come un’oasi di inclusività e sostenibilità grazie alla presenza di 300 alberi, arbusti, piante, fiori. Il paesaggista Antonio Perazzi è l’autore.

Gli obiettivi

“The Social Hub Roma segna l’avvio di uno sviluppo audace che incarna al meglio la rigenerazione urbana – ha affermato Charlie MacGregor, fondatore e ceo di The Social Hub -. Questo incredibile progetto su Roma ripensa il modo in cui spazi, quartieri e comunità interagiscono e come il nostro modello innovativo può essere un catalizzatore per connessioni inclusive. Mi auguro che questo luogo possa essere ispirazione per il nostro settore e indicare la strada per lo sviluppo di città più sostenibili per tutti”.

The Social Hub ha come obiettivo di diminuire entro il 2030 il 78% delle emissioni di gas serra, a produrre il 50% dell’energia in loco, con l’ottenimento della certificazione ambientale, la Breeam (In-Use), per tutte le proprietà. Inoltre, si impegna a sottrarre il 100% dei rifiuti residui alla discarica o all’incenerimento. Il progetto di San Lorenzo ha già ricevuto la certificazione Breeam.

FOTO: @noesis