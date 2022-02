Terza guerra mondiale, cosa ha previsto Nostradamus: dobbiamo preoccuparci? Cosa aveva dichiarato

Come ogni nuovo anno che si rispetti, anche il 2022 è stato oggetto di studi e profezie da parte di sedicenti esperti e chiaroveggenti.

In questo contesto più o meno “catastrofico” non potevano certo mancare le temibili profezie di Nostradamus, che secondo alcuni esperti in materia aveva trattato nei suoi scritti anche la possibile terza guerra mondiale.

Le previsioni di Nostradamus

In questo momento così delicato, in cui Putin sembra a un passo dall’attaccare militarmente l’Ucraina, in tanti si interrogano se la situazione non era già stata prevista da chiaroveggenti e da appassionati della materia.

Scavando tra gli scritti del profeta, alcuni sostengono che Nostredame, astrologo francese meglio conosciuto come Nostradamus, si riferisse proprio a questo conflitto quando parlava della guerra tra i “tre re” o “tre fratelli”.

Secondo gli esperti, i tre in questione potrebbero essere tre capi di Stato o comunque di grande potere: Vladimir Putin, Joe Biden e Jens Stoltenberg.

Le terribili parole (tradotte dal francese) usate da Nostradamus che secondo gli esperti si riferiscono alla situazione mondiale attuale sono: “Attraverso i tre fratelli il mondo finirà nei guai. I nemici prenderanno una città marittima. Fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri”.

La città marittima citata, sempre secondo gli esperti di questa materia, sarebbe Odessa (Ucraina) e con “peste” si potrebbe identificare la pandemia da Covid-19. Insomma, niente di buono.

