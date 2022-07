Terminator 2, la curiosità sul centro commerciale che ti farà sorridere

Avete mai visto Terminator 2? I più puntigliosi avranno notato un dettaglio riguardo al centro commerciale, scopriamo insieme di cosa si tratta

Terminator 2, il giorno del giudizio è considerato uno dei capolavori del cinema americano. Sequel di Terminator, narra la storia di Sarah Connor scampata dieci anni prima alla furia omicida di una macchina infernale, inviata da un futuro terribilmente noto, la coriacea protagonista ha solo un obiettivo: proteggere suo figlio John, futuro capo della Resistenza umana.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio presenta vari temi al suo interno: una continua lotta contro il tempo e contro un avversario meglio equipaggiato, una fuga senza sosta dal futuro improvvisamente materializzatosi nelle figure di due Terminator, organismi cibernetici figli dell’apocalittico progetto Skynet inviati dal futuro con scopi diametralmente opposti.

Terminator 2, cosa non sappiamo sul centro commerciale

Sono tante le curiosità che ritroviamo nel film Teminator 2, ma una in particolare lascia il pubblico a bocca aperta. Si tratta del centro commerciale dove il T-800 va alla ricerca di John e combatte il T-1000. Non tutti sanno che la struttura è la Sherman Oaks Galleria, che è stata utilizzata anche per altri film.

La curiosità sta nel fatto che, nel doppiaggio italiano, il T-1000 viene informato che John è alla galleria. Infatti, all’epoca, vale a dire all’inizio degli anni 90, l’ Italia non aveva ancora ereditato i centri commerciali all’americana e quindi nessuno sapeva come tradurre al meglio la frase.

In Terminator 2, Wisher appare nel centro commerciale durante la battaglia tra il T-1000 e il T-800.

Dopo che il T-800 è stato lanciato attraverso una vetrina, il pubblico potrà vedere come Wisher lo fotografa, mentre cerca di alzarsi. Attraverso il suo sguardo rivela che ha riconosciuto il T-800, non capendo che la macchina è diversa. Chi ancora non lo avesse visto, può farlo quest sera su Iris.

