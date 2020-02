‘Questo Sanremo l’ho ideato io’, fa causa alla RAI dopo essere stata rimossa dall’incarico

L'ex direttrice Teresa De Santis non ci sta: rimossa dal suo incarico poco prima dell'inizio di Sanremo, decide di agire per vie legali

Un Sanremo decisamente ricco di polemiche quello che ha battuto tutti i record di ascolto degli ultimi anni: se non fossero bastate le questioni sul sessismo, la lite Fiorello-Tiziano Ferro e l’affaire Morgan-Bugo, ecco pronto uno strascico televisivo-politico dell’ultima ora.

LEGGI ANCHE: — Fabrizio Del Noce che fine ha fatto e cosa fa ora: la sua nuova vita in Portogallo

L’ex direttrice di Rai1 Teresa De Santis, rimossa dall’incarico da pochi giorni, minaccia infatti querele nei confronti della Rai, rea di averla “scaricata” proprio poco prima dell’inizio del Sanremo da lei stessa ideato.

Teresa De Santis Rai, l’ex direttrice minaccia cause legali

Come si legge su AdnKronos, “l’ex direttrice di Rai1 chiede di essere tutelata nelle sedi competenti per la sua rimozione dall’incarico proprio alla vigilia del Festival che lei stessa ha ideato e che ha ottenuto ascolti record“: ad assistere la De Santis non solo i suoi legali, ma anche un pool di consulenti.

Inoltre, si legge sempre sul sito dell’Agenzia di stampa, secondo fonti vicine all’ex direttrice, la De Santis non avrebbe seguito il Festival attraverso la diretta televisiva su Rai1 perchè lo conosceva a menadito, avendolo lei stessa messo in piedi, ma si sarebbe divertita a seguirlo “nella sua formula più moderna attraverso il download su Rai Play e You Tube e attraverso gli spezzoni video che le venivano mandati”.

Una precisazione, quest’ultima, che si può leggere anche in chiave ironica: la De Santis non solo conosce il festival a memoria, ma comunque non ha voluto far parte degli oltre 11 milioni di telespettatori italiani che hanno visto il Festival di Sanremo.

Teresa De Santis sostituita, perchè?

Che le nomine Rai siano mosse da interessi politici, non è certo una novità: quale sia la dinamica dietro l’addio forzato della De Santis non lo sappiamo, sappiamo solo che è stata sostituita da Stefano Coletta, per anni impegnato a ridare identità a Rai3. Non resta quindi che attendere gli sviluppi del caso e annotare che Sanremo è stato un evento sempre “indimenticabile” per Teresa De Santis: l’anno scorso venne travolta dalla polemica Baglioni-migranti, quest’anno è stata mandata via prima di poterlo vedere in diretta.