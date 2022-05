Terence Hill e il ritorno in Don Matteo: cosa potrebbe succedere nelle ultime puntate

Don Matteo 13 continua ad avere molto successo, nonostante l'assenza di Terence Hill che potrebbe, però, tornare da un momento all'altro: tutti i dettagli al riguardo

Don Matteo 13 sta ottenendo ottimi risultati e il pubblico appassionato continua a seguire la fiction nonostante l’assenza di Terence Hill, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Raoul Bova sta riscontrando molto successo con il personaggio di Don Massimo, ma c’è chi sente la mancanza dello storico parroco di Spoleto.

Ad ogni modo, l’attore veneziano non ha salutato definitivamente il set ed è per questo che molti telespettatori si aspettano un colpo di scena finale. Cosa succederà nelle ultime puntante?

Don Matteo 13, Terence Hill: tutta la verità sul parroco di Spoleto

All’inizio della tredicesima stagione, tutti pensavano che Terence Hill avesse abbandonato la nave per sempre. Sbagliato, l’attore si è preso soltanto una pausa. E’ stato lui stesso a dichiararlo in un’intervista durante la conferenza di presentazione della ficition.

L’artista ha sentito l’esigenza di staccare dal lavoro e trascorrere più tempo insieme alla famiglia. Per questo motivo aveva chiesto agli autori di realizzare una serie da 4-5 puntate. Ma ciò non è stato possibile per vari motivi.

Inoltre, ha spiegato che lasciare il set dopo ventidue anni non è stato facile ma sa che per lui le porte saranno sempre aperte, qualora volesse tornare. Per il momento ha affermato: “Non sono pentito di questa decisione, è stata la scelta giusta”.

Anche il produttore televisivo Luca Bernabei ha dichiarato: “Se vuole tornare lo accoglieremo, come abbiamo fatto con Insinna”.

Il pubblico è sempre più curioso di conoscere il finale di stagione che sta per arrivare, qualcuno si augura che almeno nell’ultima puntata Don Matteo torni, visto che è scomparso nel nulla e nessuno sa niente al riguardo. Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà e capire se ci sono possibilità di un ritorno di Hill per la quattordicesima edizione. E voi cosa ne pensate? Stay tuned.

FOTO: @KIKAPRESS