L'ultima puntata del reality dei sentimenti andrà in onda martedì 20 ottobre, a causa della concomitanza della partita di Champions League Inter-Borussia. Si spostano anche le Iene

Temptation Island è arrivato alle sue battute finali: mancano solo due puntate alla conclusione e se quella di mercoledì 14 ottobre andrà in onda regolarmente, il finale verrà invece anticipato al giorno prima, a martedì 20. Lo spostamento è dovuto alla concomitanza della partita di Champions League Inter-Borussia Monchengladbach.

Temptation Island ultima puntata di martedì: si spostano anche le Iene

Di conseguenza, sono le Iene a slittare dal martedì al mercoledì, per evitare di fare concorrenza a Temptation Island: mercoledì 21 saranno quindi Le Iene ad andare contro la partita di Champions, mentre martedì su Italia1 andrà in onda un film (Kickboxer – Retaliation con Jean-Claude Van Damme)

Temptation Island si avvia quindi alla conclusione: sono rimaste in gioco tre coppie, quelle formate da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola, Speranza Capasso e Alberto Maritato e Francesca Merra e Salvatore Santarsiero. Hanno già lasciato il programma Antonio Giungo e Nadia Chahar, Gennaro Mauro e Anna Ascione (che sono usciti separati), Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale.

Al momento, l’aria che tira per le tre coppie sembra pessima per tutte, in particolare per Speranza e per Carlotta: Speranza verrà messa di fronte inequivocabilmente, ancora una volta, alla confidenza ormai totale fra il fidanzato Alberto e la single Nunzia, mentre Carlotta si dispera per la spensieratezza di Nello insieme alla single Benedetta.

Fumata nera per almeno due coppie su tre? Ricordiamo che ai falò di Temptation Island siamo abituati ad assistere a repentini cambi di situazione e che anche coppie che sembravano già finite hanno poi avuto la forza per uscire insieme dal programma. Non resta che attendere!