Dubbi e sospetti su Ciavy e Valeria di Temptation Island: Ciavy conosceva Alessandro, tentatore della sua fidanzata? Tutto preparato?

Mentre il pubblico aspetta impaziente la terza puntata di Temptation Island, sul web spuntano dubbi e sospetti su alcuni dei protagonisti. In particolare, qualcuno mette in discussione la sincerità di Ciavy e Valeria, che sembrano arrivati ai ferri corti, dopo che lei si è avvicinata a uno dei single del villaggio delle fidanzate. Ma se fosse tutto preparato?

Temptation Island, Ciavy conosce il tentatore di Valeria?

Ciavy e Valeria sono una delle sei coppie – due delle quali Vip – che partecipano alla nuova edizione di Temptation Island. Lei si è sempre lamentata delle scarse attenzioni del fidanzato e fin da subito sembra essere legata ad Alessandro Basciano. Il tentatore non è sconosciuto al pubblico televisivo, avendo partecipato come corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. La tronista non scelse lui ma Daniele Schiavon.

Sul web, come ha evidenziato la sempre attenta Deianira Marzano, sono spuntate vecchie foto in cui Ciavy compare con la coppia. Una strana coincidenza, non trovate? Il pr romano conosce Giulia e Daniele, mentre la non scelta della tronista corteggia la sua fidanzata a Temptation Island. Una circostanza che sta alimentando legittimi sospetti: Ciavy conosce Alessandro? Il corteggiamento del tentatore nei confronti di Valeria era studiato a tavolino?

Troppi intrecci

Le domande stanno rimbalzando sul web dopo il polverone sollevato da Deianira Marzano. La blogger napoletana, tra l’altro, nelle su IG Stories, ammette che non si sarebbe aspettata intrecci del genere in questa nuova edizione del reality di Canale 5.

Essendo 4 delle 6 coppie sconosciute al pubblico, Deianira credeva di dover commentare delle semplici storie d’amore (e di eventuali corna…). Invece queste ombre su Ciavy e Valeria mettono in discussione la veridicità del racconto offerto al pubblico da Temptation Island. Magari, nei prossimi giorni ne sapremo di più.