Teatri e cinema: quando e come ripartirà lo spettacolo dal vivo?

Teatri e Cinema, quando riapriranno? Quali sono le prospettive e le proposte?

Mentre nel mondo dello spettacolo dal vivo c’è chi rabbrividisce al solo pensiero, alcuni operatori sperano si ricorra al “Netflix della cultura” ipotizzato da Franceschini. Ma poi che fine farebbero i lavoratori che sono dietro le quinte e nel foyer – truccatori, costumisti, ma anche bigliettai e maschere – i quali presumibilmente non avrebbero un ruolo in questa nuova realtà? E come non mettere in crisi il sistema produttivo senza date di riapertura certe?

Dunque i lavoratori di teatri e cinema si trovano a dibattere su questa e molte altre questioni: avrebbero senso gli spettacoli drive-in? Continuare o non continuare a distribuire contenuti online? Arriveranno o no delle sovvenzioni? Come preparare il terreno ad una ripresa dello spettacolo dal vivo, quando sarà il momento?

Ne abbiamo parlato con Alessandro Longobardi, direttore del Teatro Brancaccio di Roma, su Funweek a Ore 15:00.