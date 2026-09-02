A Casal Velino prende forma T-Alento: arte, natura e memoria trasformano strade e piazze in un racconto diffuso del territorio

A Casal Velino il cambiamento si incontra camminando. Una frase su un muro, un pittogramma, una nuova presenza scultorea nel paesaggio: sono i primi segni visibili di “T-Alento: l’arte della natura”, il progetto che sta trasformando il centro storico in un percorso di arte diffusa, dove contemporaneità, memoria, natura e identità del territorio dialogano nello spazio quotidiano.

Dopo la fase di progettazione e l’avvio degli interventi, il progetto sta progressivamente prendendo forma. Alcune opere sono già state installate, altre sono in lavorazione, mentre nel borgo compaiono frasi, pittogrammi e i primi elementi che accompagneranno il percorso. I totem sono già stati collocati e saranno completati con i contenuti che ne rafforzeranno la funzione narrativa.

T-Alento non è quindi più soltanto un progetto da raccontare, ma un’esperienza da incontrare, osservare e attraversare. Gli elementi che stanno comparendo nel borgo non hanno una funzione semplicemente decorativa: invitano a fermarsi, leggere e guardare con occhi diversi luoghi familiari.

Tra richiami al cantautorato, citazioni poetiche e presenze scultoree, anche un piccolo gufo è già diventato uno dei segni più riconoscibili del percorso. Un dettaglio semplice, capace di incuriosire i visitatori, parlare ai più piccoli e diventare nel tempo parte dell’immaginario collettivo del paese. È anche attraverso questi particolari che T-Alento punta a costruire un nuovo modo di leggere il paesaggio.

Un museo da scoprire camminando

Cuore del progetto sono le opere site specific di Antonio Ievolella, pensate in relazione agli spazi, alla storia e al paesaggio di Casal Velino. Le installazioni portano nel borgo una presenza contemporanea che dialoga con la memoria e con la cultura locale.

Nasce così un museo diffuso senza una porta d’ingresso e senza un unico spazio espositivo. Il percorso si sviluppa nelle strade, nelle piazze, lungo le facciate e negli angoli del centro storico, invitando residenti e visitatori a rallentare, osservare e scoprire.

Alcune opere sono già visibili, mentre altre saranno realizzate nei prossimi mesi: il racconto di T-Alento è dunque ancora in costruzione e si compone progressivamente sotto gli occhi di chi vive e attraversa Casal Velino.

Il risultato sarà una narrazione diffusa costruita attraverso linguaggi diversi, ma uniti da un’unica visione: valorizzare la memoria e l’identità del territorio, mettere in relazione il patrimonio esistente con nuovi segni contemporanei e offrire nuovi modi per conoscere e interpretare Casal Velino.

Perché un paese può raccontare la propria storia anche senza un museo tradizionale. A volte basta iniziare a camminare.

Foto via Ufficio Stampa