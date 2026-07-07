Dal 3 al 7 agosto 2026 Arcevia (AN) ospiterà la 13ª edizione del Super Drum Camp, uno dei drum camp più longevi d’Italia, aperto a batteristi di tutte le età e livelli provenienti da tutta Italia

Dal 3 al 7 agosto 2026 Arcevia (AN) ospiterà la 13ª edizione del Super Drum Camp, uno dei drum camp più longevi d’Italia, aperto a batteristi di tutte le età e livelli provenienti da tutta Italia.

L’edizione 2026 segna un importante passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione, con una forte apertura internazionale grazie alla presenza del batterista cubano Rodney Barreto, protagonista di una masterclass dedicata all’Afro-Cuban & Modern Latin Drumming, e di Pietro Galvani, che approfondirà il linguaggio del Jungle e del Drum’n’Bass Drumming.

Tra gli appuntamenti principali anche la clinic del direttore artistico Dario Esposito, dedicata al progetto discografico My Point of View, con un approfondimento sul linguaggio della batteria contemporanea tra groove, improvvisazione, ricerca del suono e linguaggi musicali moderni. Durante i cinque giorni di Camp i partecipanti lavoreranno in tre classi parallele suddivise per età e livello, affiancati da Dario Esposito, Alberto Severini e Luca Magnaterra ed Enrico Contardi al basso con lezioni quotidiane, masterclass, laboratori, jam session, concerto finale degli allievi, consegna degli attestati ufficiali di partecipazione e premi offerti dai partner della manifestazione.

Il Super Drum Camp sarà inoltre collegato al concerto del celebre batterista Manu Katché, grazie alla collaborazione con il Corinaldo Jazz Festival, e all’iniziativa “Saranno Fanesi – 50 Batterie in Piazza”, organizzata dal Museo della Batteria di Fano il 9 agosto. La manifestazione si svolge con il supporto del Comune di Arcevia e la collaborazione di importanti aziende del settore musicale, tra cui Ludwig Drums Europe, Aramini, Midiware e Algam Eko, che contribuiscono alla crescita del progetto e alla formazione delle nuove generazioni di batteristi.

Le iscrizioni sono ancora aperte con ultimi posti disponibili.

Informazioni: www.darioesposito.com | P. + 39 3928501137

📍 Arcevia (AN)

📅 3–7 Agosto 2026

🌍 www.darioesposito.com/lezioni

📧 info@darioesposito.com🎧 Ascolta “My Point of View”:

Il disco uscito a Gennaio 2026 del Drummer compositore e produttore Dario Esposito