Stelle cannibali nello spazio: ‘ingoiano’ i pianeti. Cosa è stato scoperto dagli scienziati

Gli scienziati hanno verificato la presenza di alcune ‘stelle cannibali’ che, nello spazio, mangiano interi pianeti e corpi celesti.

Nello spazio sono state individuate alcune ‘stelle cannibali’ che ingoiano i pianeti e gli altri corpi celesti in una vera e propria forma predatoria cosmica. La scoperta è stata effettuata da uno studio tutto italiano. Ma che cos’è davvero il cannibalismo cosmico? E quali pericoli potrebbe comportare per la Terra? Dobbiamo cominciare a preoccuparci che il Sole possa un giorno ingoiare il nostro pianeta?

Nell’universo esistono alcune stelle cannibali che si nutrono dei pianeti

Andiamo con ordine. Con uno studio recentemente pubblicato su Nature Astronomy da un team dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è stato dimostrato come esistano alcune stelle ‘cannibali’ che si nutrono di veri e propri pianeti.

Colte sul fatto dai ricercatori proprio mentre ‘ingerivano’ i pianeti, si tratta di stelle formate dallo stesso gas (e probabilmente dalla stessa composizione chimica) dei corpi celesti che inglobano in una sorta di Pac-Man tutto spaziale.

Quali sono i pericoli per la terra e per il Sistema Solare?

La probabilità che tutto ciò accada, nel momento in cui una stella e un pianeta si trovano molto vicini, è compresa tra il 20% e il 35%. Inoltre, a diventare ‘cannibali’ sono stelle molto simili al Sole.

Tuttavia, non c’è da preoccuparsi per i destini del nostro pianeta. Nei fenomeni osservati, si tratta in realtà di stelle e pianeti non appartenenti al nostro Sistema Solare, dove dovremmo essere piuttosto al sicuro. Anzi, proprio il fatto che il Sole sia abbastanza stabile e finora non abbia ‘cannibalizzato’ i suoi pianeti ha preservato l’ordine dell’intero sistema, favorendo gli sviluppi della vita sulla Terra.

