In un momento in cui la tensione tra stati europei è già tangibile, tra slanci collaborativi e paure che portano a chiusure, si è alzata la voce, opinabile, di Flavio Briatore imprenditore e dirigente sportivo italiano.

Classe 1950, il proprietario del Billionaire, a Stasera Italia, il talk show condotto da Barbara Paolmbelli, ha esternato le sue posizioni e perplessità.

Per me l’Europa con questa crisi è finita.O l’Europa ci stampa 2,5 trigliardi per far ripartire tutta l’economia, se no ci conviene staccarci e mandarli a quel paese.