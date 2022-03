Il diavolo veste Prada su Canale 5: 5 curiosità che non sapete sul film

Martedì 29 marzo Canale 5 trasmette Il Diavolo veste Prada, ecco 5 curiosità sul film che forse non sapevate

Martedì 29 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda il film Il Diavolo veste Prada. Uscito nelle sale nel 2006, il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lauren Weisberger. Nella pellicola, diretta da David Frankel, recitano Anne Hathaway e Meryl Streep, nel ruolo delle due brillanti protagoniste. Ecco 5 curiosità su Il Diavolo veste Prada che forse ancora non sapevate.

Il Diavolo veste Prada, 5 curiosità

Come detto, la storia portata sul grande schermo da Frankel è tratta dal libro di Lauren Weisberger. Una curiosità de Il Diavolo veste Prada che non tutti conoscono è che la scrittrice compare nel film. La donna è presenta nella scena del treno, insieme alle gemelle, nei panni della tata delle bambine.

Nel cast compaiono anche altre guest star, come Valentino, unico stilista di quelli interpellati dalla produzione ad aver accettato a partecipare alla riprese, interpretando se stesso in un cameo. Ha accettato di recitare anche Gisele Bündchen che interpreta il ruolo di un’assistente di Miranda Priestly.

Per ambite parti da protagoniste, prima di essere affidata ad Anne Hathaway e Meryl Streep, sono state provinate altre note attrici. Per il ruolo della giovane Andy, si presentarono anche Juliette Lewis e Claire Danes, mentre per quello della spietata direttrice della rivista di moda Runway, si pensò anche a Helen Mirren e a Kim Basinger. Alla selezione delle due gemelle che avrebbero interpretato le figlie di Miranda si presentarono oltre 100 coppie di bambine, ma le piccole Colleen e Suzanne Dengel ebbero la meglio su tutte.

Infine, non tutti sanno che il film fu girato in appena 57 giorni e che gli abiti indossati da Meryl Streep sono stati messi all’asta per beneficenza.

La trama del film

Il film racconta la storia di Andrea, giovane laureata che sogna di diventare scrittrice. È una ragazza semplice, innamorata e in cerca di lavoro a New York. Quando le si presenta l’opportunità di lavorare nello staff di Miranda Priestly, direttrice della prestigiosa rivista di moda Runway, al coglie al volo.

Andy, come la chiamano le persone che le vogliono bene, non sa però che quel nuovo lavoro la cambierà profondamente e non solo nell’immagine.

A causa dell’incessante attività cui la sottopone Miranda, non riesce più a trovare il tempo per se stessa, perdendo di vista ciò che davvero conta nella sua vita. E rischia di perdere l’amore della sua vita.