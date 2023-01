Starbucks apre nel centro di Roma: dopo Castel Romano Outlet ecco quale potrebbe essere la nuova location

Dopo Castel Romano Outlet, Starbucks arriverà anche a Roma Centro: tra le tante location nella lista, ecco quali sono le più gettonate

Dopo una serie di novità riguardanti il settore commerciale di Roma, grazie all’Ufficio grandi marchi voluto in particolar modo dall’assessora capitolina alle Attività produttive, Monica Lucarelli, potrebbe avvenire una nuova apertura inerente a Starbucks che andrebbe ad aggiungersi all’arrivo di tanti brand internazionali.

LEGGI ANCHE:– Per la prima volta a Roma, turista americana resta sorpresa quando compra la pizza: ecco il motivo

Starbucks a Roma, quando e dove aprirà

Non ci sono ancora notizie certe né riguardo all’apertura di Starbucks né alla zona. Molti dettagli sono ancora da sistemare ma tra le aree più gettonate, sulla lista appaiono:

Piazza San Silvestro .

. Stazione Termini , lì l’azienda Percassi è già presente con vari marchi ed ha già ampliato lo store di Victoria’s Secret. Inoltre, sono in corso diversi cantieri nei locali di nuovi esercizi commerciali.

, lì l’azienda Percassi è già presente con vari marchi ed ha già ampliato lo store di Victoria’s Secret. Inoltre, sono in corso diversi cantieri nei locali di nuovi esercizi commerciali. Ex negozio di giocattoli tra piazza Venezia e via IV Novembre. P

P Uno dei locali della galleria Alberto Sordi.

Queste location sono soltanto delle proposte e ipotesi che potrebbero essere scartate proprio come è avvenuto già in passato, prima della pandemia, quando si era scelta l’ex libreria Maraldi di via Leone IV. Nell’attesa di ulteriori dettagli, l’azienda Percassi avrebbe riferito a Dire che “Al momento non ci sono notizie da condividere sui piani specifici su Roma“.

Eppure, la stessa azienda avrebbe parlato anche di ricerca di personale proprio per la sede che dovrebbe aprire al centro di Roma. Store manager, assistant store manager e barista, sono alcune delle posizioni per cui è possibile inviare il curriculum, qualora si fosse intenzionati a lavorare con Starbucks della Capitale.

Il locale a Castel Romano Outlet

Il 10 aprile l’azienda Percassi ha aperto un locale Starbucks all’interno dell‘outlet di Castel Romano e nonostante tra qualche mese si festeggi il primo anno dall’apertura, il punto vendita è ancora alla ricerca di personale: tra le figure servirebbero un barista, un barista in stage e supporto per sala e cucina.

FOTO: SHUTTERSTOCK