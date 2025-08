Si parte il 23 agosto con Roma-Bologna

La nuova stagione sportiva allo Stadio Olimpico di Roma è alle porte e la Questura ha definito il dispositivo di sicurezza e viabilità per la gestione degli eventi. Il debutto è fissato per sabato 23 agosto alle 20:45 con la partita Roma-Bologna, valida per la prima giornata di Serie A.

In programma ci sono le partite casalinghe di Roma e Lazio per il campionato maschile di Serie A, i match della Roma in Europa League, le sfide dell’Italia maschile di rugby nel Sei Nazioni (7 febbraio contro la Scozia e 7 marzo contro l’Inghilterra), oltre alla finale di Coppa Italia maschile prevista per il 13 maggio 2026.

Divieti di sosta

Durante le giornate di evento, scatteranno divieti di sosta per l’intera giornata nelle seguenti strade: via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Cadorna e Fellini, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via dei Monti della Farnesina, piazzale Maresciallo Giardino.

Chiusure stradali “a vista”

Alcune strade potranno essere chiuse in modo temporaneo in base alle esigenze della giornata. Tra queste: via Tittoni, largo Ferraris IV, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, Ponte Duca D’Aosta, via dei Monti della Farnesina, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, viale Boselli.

Parcheggi riservati ai tifosi

Come avvenuto negli scorsi anni, piazzale Clodio e il Villaggio Olimpico saranno riservati al parcheggio dei veicoli degli spettatori. In occasione di eventi particolarmente rilevanti, potrà essere utilizzata anche l’area di Tor di Quinto.

Deflusso

Durante il deflusso del pubblico, potranno esserci ulteriori interdizioni alla circolazione nelle strade attorno al Foro Italico. Tra queste: piazzale Diaz, piazzale della Farnesina, viale Boselli, lo svincolo della galleria Giovanni XXIII in direzione stadio, Ponte Duca D’Aosta, i lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e della Vittoria, via Morra di Lavriano, viale Angelico, circonvallazione Clodia, via Corridoni e piazza Lauro De Bosis.

Senso unico in via De Amicis

Per motivi di ordine pubblico, via Edmondo De Amicis sarà percorribile solo in senso unico, da via della Camilluccia verso lo stadio. È prevista inoltre una possibile chiusura temporanea.

Trasporto pubblico

Lo stadio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, senza utilizzare l’auto. Sono 19 le linee che servono direttamente l’area, tra cui: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Altre linee (61, 160, 490, 495) fermano a piazzale Flaminio o piazzale Clodio, da cui è possibile proseguire verso lo stadio con collegamenti rapidi.