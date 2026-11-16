Il Natale a Roma si avvicina e la Capitale si prepara a vestirsi a festa con mercatini natalizi, villaggi di Babbo Natale, casette di legno, prodotti artigianali e tante idee regalo. Da Piazza Navona a Villa Borghese, passando per Testaccio, l’Eur e i quartieri della città, anche nel 2026 non mancano le occasioni per immergersi nell’atmosfera delle feste.

Ma quali sono i mercatini di Natale a Roma nel 2026? Quando aprono e dove si trovano? Abbiamo raccolto gli appuntamenti già annunciati, con date, indirizzi e informazioni utili per organizzare una visita.

L’articolo è in continuo aggiornamento: aggiungeremo nuovi mercatini, iniziative e villaggi natalizi man mano che verranno comunicati i programmi ufficiali. Le date e gli orari possono essere soggetti a variazioni.

Dal 7 novembre al 6 gennaio 2027 – Natale a Cinecittà World

Il Natale è già arrivato a Cinecittà World, dove fino al 6 gennaio 2027 il parco divertimenti si trasforma in un grande villaggio natalizio. La Christmas Street, ispirata alla New York degli anni Trenta, accoglie i visitatori tra luminarie, casette del mercatino, dolci tipici, spettacoli e attrazioni a tema.

Non mancano la Casa di Babbo Natale, la nevicata sulla Main Street, il playground natalizio e gli spettacoli dedicati alle famiglie.

Dove: Cinecittà World, via di Castel Romano 200.

Quando: dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Info: Cinecittà World.

Dal 9 novembre al 10 gennaio 2027 – Ethica Christmas Village

Alla Città dell’Altra Economia, nel cuore di Testaccio, è arrivato Ethica Christmas Village, un grande mercato natalizio dedicato agli acquisti consapevoli e alla solidarietà.

Tra gli stand si possono trovare prodotti del commercio equo e solidale, artigianato, alimentari di qualità, libri indipendenti e giochi educativi. Sono previsti anche eventi e workshop gratuiti e, da dicembre, una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L’ingresso al villaggio è gratuito.

Dove: Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo.

Quando: dal 9 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Orari: dal lunedì al venerdì 12-20; sabato e domenica 10-20. Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Info: Ethica Christmas Village.

Dal 12 novembre al 6 gennaio 2027 – Il Fantastico Castello di Babbo Natale

Al Castello di Lunghezza torna anche quest’anno Il Fantastico Castello di Babbo Natale, un appuntamento particolarmente amato dalle famiglie. Il castello si trasforma in un mondo incantato con spettacoli, personaggi fantastici, magie, acrobazie e incontri con Babbo Natale.

Non è un semplice mercatino, ma un’intera esperienza natalizia per grandi e piccoli.

Dove: Castello di Lunghezza, Roma.

Quando: dal 12 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Ingresso: a pagamento.

Info: Il Fantastico Castello di Babbo Natale.

Dal 19 novembre al 10 gennaio 2027 – Christmas Garden all’Orto Botanico

L’Orto Botanico di Roma si prepara a diventare un giardino incantato con Christmas Garden, un percorso immersivo serale tra installazioni luminose, musica e scenografie suggestive.

Non si tratta di un mercatino tradizionale, ma di un’esperienza da inserire tra le iniziative natalizie da visitare nella Capitale, soprattutto per chi desidera vivere una serata diversa dal solito.

Dove: Orto Botanico di Roma, Largo Cristina di Svezia 23 A.

Quando: dal 19 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Ingresso: a pagamento.

Info: Christmas Garden.

20, 21 e 28 novembre – Julbasar, il mercatino di Natale svedese

Tre giornate per scoprire le tradizioni natalizie della Svezia con Julbasar, il tradizionale mercatino organizzato dalla Chiesa di Svezia a Roma.

In programma specialità gastronomiche, decorazioni natalizie e prodotti tipici, per respirare un’atmosfera nordica nel cuore della Capitale.

Dove: Chiesa di Svezia, S:t Lukasgården, via Antonio Bertoloni 1/E.

Quando: 20, 21 e 28 novembre 2026.

Ingresso: gratuito.

Info: Novembre Nordico.

Dal 27 novembre – EUR Christmas Rome

Anche il quartiere Eur si prepara alle festività con EUR Christmas Rome, il villaggio natalizio allestito nei pressi del laghetto. Tra le attrazioni annunciate ci sono casette, stand, pista di pattinaggio e ruota panoramica, per un appuntamento pensato anche per le famiglie.

Dove: zona Laghetto dell’Eur.

Quando: dal 27 novembre 2026.

Info: programma e calendario da verificare sui canali ufficiali.

28 novembre – Dolce Avvento Austriaco

Un appuntamento per chi ama i sapori della tradizione mitteleuropea. Il Dolce Avvento Austriaco, organizzato dall’Associazione degli Austriaci a Roma, propone biscotti, torte e specialità dolci e salate delle regioni alpine, da acquistare e gustare in un’atmosfera prenatalizia.

Nel pomeriggio è previsto anche un intermezzo musicale del coro Felix Austria, alle 16.30, seguito dalla tombola.

Dove: Forum Austriaco di Cultura, Roma.

Quando: 28 novembre 2026, dalle 12 alle 17.30.

Ingresso: gratuito.

Info: Austriacult Roma.

28 e 29 novembre – Christmas Market a Villa Grazioli

Alle porte di Roma, a Grottaferrata, torna il Christmas Market di Villa Grazioli, giunto all’ottava edizione. La manifestazione è dedicata all’artigianato e alle idee regalo, con oltre 5.000 proposte tra moda, design, gioielli e creazioni handmade.

Tra le novità annunciate ci sono due maestri presepisti al lavoro dal vivo. Il programma comprende inoltre specialità gastronomiche, concerti, flash mob musicali, laboratori per bambini e videomapping 3D sulla facciata della villa.

Dove: Park Hotel Villa Grazioli, via Umberto Pavoni 19, Grottaferrata.

Quando: 28 e 29 novembre 2026.

Ingresso: gratuito.

Info: Villa Grazioli.

Dal 28 novembre al 10 gennaio 2027 – Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese torna Christmas World, il grande evento che trasforma il parco in un viaggio attraverso le atmosfere natalizie di diverse città del mondo.

Su un’area di circa 30.000 metri quadrati sono previste installazioni, spettacoli, scenografie internazionali e attrazioni. I visitatori potranno passeggiare tra ambientazioni ispirate a Berlino, Londra, Parigi e New York, fino ad arrivare al Polo Nord e al villaggio di Babbo Natale. Tra le attrazioni anche una pista di pattinaggio.

Dove: Villa Borghese, Roma.

Quando: dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Ingresso: a pagamento.

Info: Christmas World.

Dal 4 al 6 dicembre – Natale Artigiano al Mercato Centrale

Un’occasione per trovare regali originali e conoscere da vicino il lavoro degli artigiani. Al Mercato Centrale di Roma arriva Natale Artigiano, un percorso dedicato alla creatività e ai mestieri tradizionali.

Saranno presenti oltre 20 artigiani specializzati nella lavorazione del ferro, della ceramica, del vetro, della pelle, del mosaico e nella creazione di gioielli. In programma anche dimostrazioni dal vivo, presentazioni di libri e iniziative aperte al pubblico.

Dove: Mercato Centrale, Stazione Termini.

Quando: dal 4 al 6 dicembre 2026.

Ingresso: gratuito.

Info: CNA Roma.

5, 6, 12, 13, 19 e 20 dicembre – Caro Mercato a SNODO

Tre fine settimana dedicati alla creatività indipendente con Caro Mercato, un mercato natalizio contemporaneo che debutta a Roma.

Tra gli espositori ci saranno artigiani, piccoli brand e progetti creativi con proposte di vintage e second hand selezionato, design, illustrazione, piante, abbigliamento e accessori. Non mancheranno musica, food e drink.

Dove: SNODO, via della Stazione Aurelia 185, Roma.

Quando: 5-6, 12-13 e 19-20 dicembre 2026, dalle 10 alle 20.

Ingresso: gratuito.

Info: Caro Mercato.

5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre – Ficus al Massimo Christmas Edition

Anche il Garum Museo e Biblioteca della Cucina ospita una speciale edizione natalizia di Ficus al Massimo, con tre weekend dedicati allo shopping creativo.

Saranno complessivamente 150 i brand indipendenti, artisti e artigiani provenienti da tutta Italia, con una selezione di 50 espositori diversi ogni fine settimana. In vendita oltre 10.000 idee regalo tra handmade, vintage, moda indipendente, illustrazione, ceramica, gioielli e design.

Dove: Garum Museo e Biblioteca della Cucina, via dei Cerchi 87.

Quando: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre 2026, dalle 10 alle 20.

Ingresso: gratuito.

Info: Ficus al Massimo.

5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre – FRÀ, la Fiera del Regalo Accessibile

Al Fusolab 2.0 torna FRÀ – Fiera del Regalo Accessibile, un appuntamento dedicato a chi cerca prodotti artigianali originali senza spendere troppo.

La manifestazione punta su un’idea di shopping natalizio più sostenibile e accessibile: ogni prodotto in vendita avrà un prezzo massimo di 50 euro, mantenendo l’attenzione sulla qualità e sull’unicità delle creazioni.

Dove: Fusolab 2.0, Roma.

Quando: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre 2026.

Ingresso: gratuito.

Info: Fusolab.

Dal 12 al 19 dicembre – openARTmarket

Per chi è alla ricerca di un regalo artistico, la Galleria Mo.C.A ospita openARTmarket, un’esposizione-mercato che mette al centro il rapporto diretto tra artisti e pubblico.

Le opere saranno proposte con prezzi accessibili, da 49 a 999 euro, offrendo la possibilità di acquistare creazioni originali.

Dove: Galleria Mo.C.A, piazza degli Zingari 1.

Quando: dal 12 al 19 dicembre 2026, dalle 17.30 alle 20.

Ingresso: gratuito.

Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2027 – Il mercatino di Natale di Piazza Navona

È il grande classico delle festività romane. Piazza Navona si prepara ad accogliere il tradizionale mercatino della Befana, con bancarelle, decorazioni, giocattoli, prodotti artigianali, dolciumi e statuine per il presepe.

Un appuntamento storico che accompagna romani e turisti fino al giorno dell’Epifania, quando la piazza diventa il punto di riferimento per le celebrazioni dedicate alla Befana.

Dove: Piazza Navona, Roma.

Quando: periodo previsto dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Attenzione: il calendario definitivo e l’effettiva apertura delle bancarelle sono da confermare.

Dal 18 al 20 dicembre – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in tre quartieri di Roma

Per chi è alla ricerca di idee regalo e occasioni per lo shopping natalizio, a Roma arrivano anche Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, con tre appuntamenti speciali nel weekend del 18, 19 e 20 dicembre. Il celebre mercato itinerante, conosciuto per le sue boutique a cielo aperto, farà tappa in tre diversi municipi della Capitale, portando nelle piazze una selezione di prodotti Made in Italy, abbigliamento, pelletteria, cashmere, biancheria per la casa, bijoux e artigianato.

Tre occasioni per incontrare le bancarelle del Consorzio originale e curiosare tra proposte di moda e accessori, alla ricerca di un regalo di Natale o di un acquisto personale.

Il calendario prevede venerdì 18 dicembre in piazza San Giovanni Bosco, nella zona Don Bosco-Cinecittà (VII Municipio); sabato 19 dicembre in piazza della Stazione Vecchia, a Lido di Ostia (X Municipio); e domenica 20 dicembre in piazza degli Euganei, nella zona Monte Sacro-Tufello (III Municipio).

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

Dove: piazza San Giovanni Bosco, piazza della Stazione Vecchia a Ostia e piazza degli Euganei.

Quando: 18, 19 e 20 dicembre 2026.

Orario: dalle 8 alle 19.

Info: www.gliambulantidifortedeimarmi.it.

Dicembre – Giftland al San Paolo District

Torna anche Giftland – La Città dei Regali, il mercatino dedicato allo shopping natalizio e alle creazioni indipendenti. Un’occasione per trovare oggetti di design, abbigliamento, accessori, illustrazioni e prodotti handmade, scegliendo regali diversi dai soliti acquisti nei negozi.

Dove: San Paolo District, via Alessandro Severo 48, Roma.

Quando: a dicembre 2026, date delle singole giornate da confermare.

Info: Giftland.