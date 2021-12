GF Vip, allarme igienico in casa: cosa ha trovato Gianmaria in confessionale. Tutti scandalizzati

Non è la prima volta che si parla di scarsità di igiene all'interno della casa del Gf Vip: questa volta è toccato a Gianmaria scoprirlo coi suoi occhi

Non è la prima volta che si parla di scarsità di igiene all’interno della casa del Gf Vip. Protagonista dell’ultimo inconveniente è stato Gianmaria Antinolfi, che ha confessato a Giacomo Urtis cosa gli è accaduto di recente.

Gianmaria infatti ha avuto un incontro ravvicinato con un topo: “Vado in confessionale, apro la porta e questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso” Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta la casa, poi è uscito fuori”.

Purtroppo non è la prima volta che un topo fa capolino nella casa del reality: era già accaduto a ottobre, in quell’occasione il roditore soprese Jessica Selassié e Ainette Stephens in cucina.

Al GF Vip, già da tempo infatti, è scattato un allarme igienico non indifferente: in bagno i concorrenti hanno trovato praticamente di tutto. In tanti si ricordano di ciò che aveva trovato Sophie Codegoni nel bidet, o del gesto di coraggio di Aldo Montano. Ma stavolta si è cominciato a parlare di topi e di escrementi sul letto… cosa starà mai succedendo?

Allarme igienico al GF Vip: escrementi trovati sul letto

Andiamo con ordine. L’allarme igienico lanciato al GF vip riguarda un episodio sconcertante, che raggiunge nuove vette dopo quello che si è visto nelle scorse settimane.

Nella stanza, nelle prime ore del mattino, i ragazzi hanno cominciato ad avvertire una strana puzza, finché non è cominciata a circolare una voce che diceva “Ci sono degli escrementi sul letto, non è possibile”.

Il problema, sulla questione, è che la regia ha in qualche modo censurato gli eventi, tanto da non rendere così chiaro l’accaduto. Anche perché, se all’inizio si pensava a del fondo tinta rovinato lasciato sul letto, poi non si è capito se gli escrementi in questione siano umani o meno…

Topi nella casa del GF Vip: l’allarme igienico al reality

Un’altra situazione che lancia l’allarme igienico riguarda però la presenza di topi nella casa del GF Vip. Anche perché gli escrementi ritrovati sul letto potrebbero essere stati appunto di questi roditori.

I ragazzi ne hanno parlato, ma anche qui la regia ha deciso di staccare sia l’audio che le riprese e, se pure Sophie e Giacomo stavano affrontando l’argomento, è impossibile saperne di più sulla questione. L’unica cosa che abbiamo capito è che i concorrenti hanno più volte fatto riferimento alla cosa.

Anche se tra topi, scarafaggi, blatte, sporcizia ed escrementi, sul web qualcuno suggerisce di affidarsi ad una compagnia di disinfestazione… sarà forse il caso?

GF Vip: cosa aveva trovato Aldo Montano in bagno

Ma l’allarme igienico al GF Vip 6 non è cosa soltanto di oggi. In molti si ricordano che, poco prima che Aldo Montano lasciasse il reality, si è parlato di un “uovo di struzzo” lasciato in bagno da qualcuno, probabilmente da Giucas Casella. Fu proprio Aldo Montano a doversi armare di coraggio e sturare il water rimasto completamente intasato, tanto da impedire ai vari concorrenti di poterlo adoperare in caso di bisogno.

GF Vip: Sophie Codegoni rivela cosa ha trovato nel bidet del bagno del reality

Prima di questi episodi, ce n’era stato un altro sconcertante allo stesso modo. Durante un litigio con Valeria Marini, Sophie Codegoni ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconcertati. La concorrente ha parlato di tutto quello che ha trovato in bagno, e in particolare nel bidet del GF Vip: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”.

Sulla questione, la Codegoni è poi sbroccata completamente: “Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, ma sulla pulizia comune sono precisa”.

“La cacca l’ho trovata pure io là”, ha ammesso poi Valeria Marini parlando del bidet del bagno del GF Vip. Ma chi sarà mai ad aver fatto una cosa del genere?

