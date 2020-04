Sonia Bruganelli e la rosa bianca del suocero scomparso: il segno di buon auspicio

Sonia Bruganelli rosa bianca del suocero scomparso: il segno di buon auspicio viaggia sui social, emoziona e commuove i 'seguaci' dei Bonolis

Un segno di buon auspicio è quello che sembra arrivare dal giardino di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e madre dei suoi figli: un segno condiviso sui social e subito notato dai seguaci della famiglia Bonolis.

Sonia Bruganelli rosa bianca nel giardino

Una rosa bianca nel giardino, un segno che ad alcuni potrà non dire nulla, ma a chi segue da tempo le vicende e i racconti dei Bonolis dice tanto.

Visualizza questo post su Instagram E poi nasce lei… #rosabianca❤️ Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 7 Apr 2020 alle ore 12:27 PDT

Il conduttore, infatti, tempo fa aveva raccontato a Domenica IN, intervistato da Mara Venier, un accaduto della sua vita triste e al tempo stesso ricco di speranza, quasi mistico. Aveva raccontato di quando suo padre in fin di vita, durante la gravidanza di Sonia, gli aveva chiesto di regalare alla nuora un mazzo di rose bianche una volta partorito, nel caso in cui lui non avesse dovuto esserci.

Mio padre stava male e mi chiese di fargli un’ultima promessa…

aveva spiegato Paolo Bonolis a Mara Venier

Mi disse: se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba. Lui morì, nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata.

Ma la storia non finisce qui…

Fino a maggio, quando le rose del nostro terrazzo fiorirono e, da rosse che erano, quell’anno fiorirono bianche. Per lo stesso giardiniere fu una cosa incredibile. L’anno successivo tornarono a essere rosse.

Un’illuminazione, per Paolo Bonolis, un segnale vero e proprio

Io sono agnostico e ho ‘difficoltà di gestione con il Vaticano’, ma credo che intorno a noi ci sia dell’impalpabile.

E parlando della moglie Sonia aveva concluso

Stiamo bene. È la mia famiglia, ci difendiamo dalla vita. Lei è una donna intelligente, è brava.

Infine i figliSono uno più bello dell’altro, sono molto orgoglioso

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sui social

A distanza di anni, quel cespuglio di rose rosse ha dato alla luce nuovamente una rosa bianca. Sonia Bruganelli ha voluto comunicare questo avvenimento a tutti, postando una foto su instagram: che sia di buon auspicio? Speriamo tutti di sì.