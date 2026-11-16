La Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo celebra l’undicesimo anniversario dalla fondazione nella Capitale. Iscrizioni già aperte e programma in via di definizione

Roma si prepara ad accogliere l’XI Assemblea Nazionale SIEDAS, l’appuntamento annuale della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, in programma dal 27 al 29 novembre 2026. Un’edizione particolarmente significativa, che coincide con l’undicesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione e rappresenta un’importante occasione per ripercorrere il cammino compiuto, valorizzare i risultati raggiunti e guardare alle nuove prospettive del settore.

Il ritorno nella Capitale assume un significato speciale per la comunità SIEDAS. Roma aveva infatti già ospitato i soci nel 2018, in occasione di una precedente edizione dell’Assemblea, con incontri organizzati in alcune delle più prestigiose istituzioni culturali della città, tra cui i Musei Capitolini e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

A distanza di anni, il nuovo appuntamento romano si configura dunque come un momento di continuità e, allo stesso tempo, di rinnovamento. Un ritorno che offre l’opportunità di fare un bilancio del percorso associativo, delle esperienze maturate e del contributo che SIEDAS ha saputo offrire nel panorama del diritto delle arti e dello spettacolo.

Tre giorni dedicati al confronto e all’approfondimento

Anche per l’edizione 2026, l’Assemblea Nazionale SIEDAS manterrà il format che ha caratterizzato gli appuntamenti precedenti, alternando momenti di riflessione, confronto e approfondimento.

Il programma prevede sessioni pubbliche con la partecipazione di relatori qualificati, chiamati a contribuire al dibattito attraverso interventi e approfondimenti. L’obiettivo è favorire la condivisione di competenze ed esperienze, offrendo occasioni di dialogo su tematiche di interesse per il mondo delle arti, della cultura e dello spettacolo.

Le sedi che ospiteranno i lavori e il calendario completo delle iniziative saranno comunicati nelle prossime settimane. È già stata, tuttavia, confermata la sessione inaugurale di venerdì 27 novembre, con apertura dei lavori prevista alle ore 14.00.

Il presidente Fabio Dell’Aversana: «Un’edizione dal sapore nostalgico, ma accompagnata da nuovo entusiasmo»

A sottolineare il valore simbolico e organizzativo dell’appuntamento è il presidente SIEDAS, Fabio Dell’Aversana, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto in vista della nuova edizione.

«Questa nuova edizione ha un sapore nostalgico ma, al contempo, è accompagnata da un nuovo entusiasmo. Sono stati mesi di duro lavoro ma la squadra organizzativa non si è persa d’animo e siamo felici del programma che sta prendendo forma. SIEDAS è una realtà vivace e di grande competenza e i risultati raggiunti negli anni lo confermano. Siamo sicuri che non resterete delusi nemmeno quest’anno», ha dichiarato Dell’Aversana.

Parole che restituiscono il clima con cui l’associazione si avvicina all’undicesima Assemblea Nazionale: da una parte la consapevolezza del percorso compiuto, dall’altra la volontà di continuare a promuovere occasioni di incontro, crescita professionale e confronto tra esperti.

XI Assemblea Nazionale SIEDAS 2026: iscrizioni aperte

In vista dell’appuntamento romano, le iscrizioni all’XI Assemblea Nazionale SIEDAS sono già aperte.

Ulteriori aggiornamenti sulle attività, sulle sedi degli incontri e sul programma saranno pubblicati attraverso i canali social ufficiali della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo.

L’hashtag ufficiale scelto per accompagnare l’edizione 2026 sarà #SIEDASROMA2026, attraverso il quale sarà possibile seguire le comunicazioni e le novità relative all’evento.

Dal 27 al 29 novembre, dunque, Roma diventerà nuovamente il punto di incontro della comunità SIEDAS, in un’edizione che celebra undici anni di attività e rinnova l’impegno dell’associazione nella promozione della competenza e del confronto nel campo del diritto delle arti e dello spettacolo.