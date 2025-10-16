Premiati tre protagonisti della cultura italiana – Alfredo Contieri, Tomaso Binga e Lina Sastri – in occasione del 10° appuntamento della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo.

La X Assemblea Nazionale SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo) si terrà a Napoli dal 24 al 26 ottobre 2024, riunendo esperti e soci da tutta Italia per un confronto sulle più attuali tematiche del diritto applicato alle arti e allo spettacolo. L’edizione di quest’anno, particolarmente significativa per il decennale dell’Associazione, sarà anche l’occasione per conferire i Premi alla Carriera SIEDAS 2025, riconoscimenti annuali destinati a personalità di spicco del mondo giuridico, artistico e dello spettacolo.

SIEDAS, il decennale si tiene a Napoli: i premi alla carriera

Per la Sezione Diritto, il premio andrà ad Alfredo Contieri, avvocato cassazionista e già Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso diverse università italiane. Contieri è tra i maggiori studiosi del diritto dello spettacolo e autore, con Maria Immordino, del volume La disciplina giuridica dello spettacolo. Attualmente è Vicepresidente della Fondazione Campania Legge – Premio Napoli e partecipa a un progetto di ricerca internazionale sul rapporto tra diritto e rappresentazioni audiovisive.

Il riconoscimento per la Sezione Arti sarà assegnato a Tomaso Binga (pseudonimo di Bianca Pucciarelli Binga), artista salernitana che ha segnato la storia dell’arte concettuale e del femminismo visivo. La sua poetica, ironica e provocatoria, ha sfidato gli stereotipi di genere attraverso opere iconiche come Alfabetiere murale e Poesie verbo-visive. Le sue creazioni sono state esposte nei principali musei italiani, tra cui il MAXXI e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, e di recente al Museo Madre con una retrospettiva a lei dedicata.

Anche Lina Sastri riceve il premio alla carriera SIEDAS

Per la Sezione Spettacolo, il premio sarà conferito a Lina Sastri, attrice, cantante e regista simbolo della tradizione partenopea. Interprete intensa e poliedrica, allieva di Eduardo De Filippo, Sastri ha calcato i palcoscenici internazionali con ruoli indimenticabili, da Filumena Marturano a Medea, collaborando con registi come Ferzan Ozpetek e Giuseppe Tornatore. Recentemente ha diretto e interpretato Assunta Spina al Teatro San Carlo di Napoli.

I premi saranno realizzati dagli allievi della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto la guida della professoressa Rosaria Iazzetta.

