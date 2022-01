Sanremo per caso, sui social arriva la coppia inedita Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi per commentare il festival

Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi "rovineranno" il Festival con Sanremo per caso, il loro nuovo format social

Commentare il Festival di Sanremo in maniera politicamente scorretta è un sogno che molti potranno realizzare grazie a Sanremo per caso, un nuovo format social ideato dalla coppia formata da Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi.

Sanremo per caso: il format di Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi

Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi sono due dei più acclamati protagonisti della scena della stand up comedy italiana. I due hanno condiviso il posto al tavolo di Battute? su Rai Due, nonché il palco di Stand Up Comedy su Comedy Central.

La loro decisione di “rovinare” l’evento nazionalpopolare italiano per antonomasia prenderà vita con il format social Sanremo per caso, nel quale i due si sfidano a vicenda a guardare tutta la kermesse, commentandola minuto per minuto in diretta Instagram sui loro profili ufficiali.

Chiara Becchimanzi ed Eleazaro Rossi “rovineranno” il Festival

Da martedì 1° fino a sabato 5 febbraio, i due commenteranno così in diretta il Festival di Sanremo, in una serie di appuntamenti ai quali prenderanno parte anche Giorgia Fumo, Pietro Casella e altri comici. Né Chiara né Eleazaro hanno mai visto per intero un’edizione del Festival, ragion per cui sui loro profili Instagram con Sanremo per caso potrebbe succedere veramente di tutto tra battute graffianti, rumorosi siparietti e commenti fatti senza alcun pelo sulla lingua.

La loro si preannuncia come una inedita fabbrica comedy di live meme, nella quale si alterneranno senza ritegno aneddoti improbabili, commenti caustici e opinioni non richieste. D’altronde, per commentare un evento che si prende tanto sul serio come il Festival della Canzone Italiana talvolta è necessario far sorridere, regalando al pubblico momenti di clamoroso divertimento.

Photo Credits: Julia Upali via HF4