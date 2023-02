Classifica radio e FIMI: è già effetto Sanremo, Mengoni è il più ascoltato

L’effetto Sanremo si fa subito sentire in radio e negli ascolti digitali: sono ben 17 i brani del Festival nella Top100 radiofonica. Ecco i dati.

I brani del Festival di Sanremo 2023 hanno già cominciato la loro corsa nelle classifiche radio e digitali e i dati di venerdì 10 febbraio iniziano a designare il quadro delle preferenze. Sono ben 17 le canzoni sanremesi entrate direttamente nella Top100 della chart EarOne Airplay Radio. Su tutti svetta Due vite di Marco Mengoni, la più alta nuova entrata della settimana radiofonica alla posizione 36. Segue, a poca distanza, Due di Elodie (posizione 38).

Foto Kikapress

Fra le tracce più trasmesse in radio ci sono anche Mare di guai di Ariete (posizione 57), Duemilaminuti di Mara Sattei (posizione 59) e Alba di Ultimo (posizione 60). E ancora: L’addio dei Coma_Cose (posizione 65), Supereroi di Mr.Rain (posizione 66), Splash di Colapesce Dimartino (posizione 71) e Cenere di Lazza (posizione 75). In Top100 anche Terzo cuore di Leo Gassmann (posizione 78), Tango di Tananai (posizione 80), Parole dette male di Giorgia (posizione 85), Il bene nel male di Madame (posizione 88) e Un bel viaggio degli Articolo 31 (posizione 89).

Fanalini di coda che entrano nella rosa dei cento per una manciata di posizioni sono infine Quando ti manca il fiato di Gianluca Grignani (posizione 94), Non mi va dei Colla Zio (posizione 97) e Furore di Paola & Chiara (posizione 100). Lo scorso anno erano stati 13 i brani in Top100 nella prima settimana di rilevazione.

La classifica FIMI

Ma il venerdì è, come sempre, il giorno delle classifiche FIMI e anche nella chart dedicata ai singoli (streaming + download) Sanremo 2023 guadagna il proprio spazio. Due di Marco Mengoni si posiziona in soli due giorni al primo posto nella classifica FIMI. Ha debuttato in prima posizione in tutte le classifiche digitali: primo in classifica su Spotify (Italia), su Amazon Music, Apple Music, iTunes e in Top 100 delle canzoni più ascoltate al mondo. Nella Top Ten FIMI anche Supereroi di Mr.Rain (quarto), Cenere di Lazza (nono) e Due di Elodie (decima).

Foto Kikapress