Sanremo 2022, cosa disse Checco Zalone sul Festival quando rifiutò l’invito nel 2016: la penserà ancora così?

Checco Zalone è pronto a scendere le scale dell'Ariston, ma nessuno può dimenticare la sua dichiarazione su Sanremo del 2016

Dopo il successo della prima serata del “Festival di Sanremo” con ospiti strepitosi e un direttore artistico ormai affermato, il pubblico italiano è pronto a seguire la seconda puntata e non vede l’ora di vedere sul palco Amadeus, la co-conduttrice Lorella Cesarini, i concorrenti e il comico pugliese Checco Zalone.

Sarà proprio lui l’ospite d’onore dell’appuntamento di questa sera che dopo una serie di rifiuti, ha confermato la sua presenza proprio in questo anno di rinascita.

Sanremo 2022, Checco Zalone e il retroscena sul Festival

Nel 2016, con Carlo Conti alla conduzione, il comico pugliese aveva rifiutato l’invito al “Festival di Sanremo”, facendo insospettire il pubblico e gli autori.

Il sito La mia Puglia ha riportato alcuni pezzi di un’intervista a Checco Zalone in cui l’attore ha riferito il motivo del suo no.

“E’ un’ospitata strapagata ma sono soldi pubblici. E se li prendi scoppiano le polemiche. Ti massacrano”, aveva dichiarato Zalone.

Il comico si era esposto anche riguardo alle campagne pubblicitarie, affermando: “Quando ero a Zelig accettavo serate e comparsate alle convention, ora ho smesso e, a differenza di molti colleghi, non faccio pubblicità. C’è la fila per farmi fare il testimonial: compagnie telefoniche, case automobilistiche… Ti fanno offerte tali che ti senti un po’ coglione a rifiutare. Ma per me sarebbe uno schifo. Un tradimento”.

Poi ancora: “La gente ti viene a vedere, si diverte, ti vuole bene… e tu prendi la tua faccia da cazzo e la metti a disposizione di un prodotto? Non si fa. E non per afflato idealistico, ma per educazione. – aveva continuato – Poi c’è anche un problema di convenienza: se ti vedono tutti i giorni in tv negli spot, quattro volte il pomeriggio e sei la sera, perché poi dovrebbero venirti a vedere al cinema?”

Oggi però sono in tanti a domandarsi il perché abbia cambiato idea. E voi cosa ne pensate?

