Sanremo 2023, quanto guadagnerà Chiara Ferragni? La possibile cifra stellare

Quanto guadagnerà Chiara Ferragni a Sanremo 2023? La cifra è paradossale, da non crederci

Mancano ancora otto mesi a Sanremo 2023, ma da qualche giorno non si parla d’altro dal momento che Amadeus, chiamato come conduttore anche per l’anno prossimo e il 2024, ha lanciato una bomba che ha sorpreso il pubblico.

Per la prima volta vedremo Chiara Ferragni in televisione. L’influencer, dopo aver rifiutato in passato, ha deciso di accettare la proposta del direttore artistico e sarà lei ad aprire e chiudere la kermesse.

Sanremo 2023, quanto guadagnerà la regina dei social?

Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston è stata una sorpresa per tutti, visto che l’imprenditrice digitale ha ribadito più volte di non voler entrare a far parte del mondo della televisione. Ma cosa le avrà fatto cambiare idea?

Sicuramente i soldi che le hanno offerto per essere presente nella prima e nell’ultima puntata. Per adesso non sono ancora trapelate informazioni attendibili al riguardo ma c’è chi si sta facendo dei calcoli e non avrebbe alcun dubbio: la cifra sarà celestiale.

Stando alle indiscrezioni inerenti il cachet di altri ospiti che hanno affiancato Amadeus gli anni precedenti, parliamo di cifre come 20mila e 35mila euro, Chiara Ferragni potrebbe guadagnare almeno il doppio visto che condurrà due appuntamenti.

Per non parlare della sua presenza sui social, un mezzo fondamentale anche per Sanremo 2023. Gli autori e il direttore artistico hanno investito molto con la scelta dell’influencer che sarà indispensabile per far seguire il concorso di musica anche dai più giovani.

Il post di Chiara Ferragni

Nell’attesa di scoprire nuovi dettagli al riguardo, leggiamo insieme cosa ha affermato la Ferragni su Sanremo 2023. Attraverso un post su Instagram, diventato virale, ha ringraziato il conduttore, riferendo: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”.

FOTO:@KIKAPRESS