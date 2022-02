Sanremo 2022, il termometro di Fiorello segna rosso: fan allarmati ma non c’è da preoccuparsi. Ecco la spiegazione

Il Festival di Sanremo è finalmente cominciato: Amadeus anche quest’anno è riuscito a portare il suo amico Fiorello sul palco dell’Ariston.

Fiore però l’ha fatta “pagare” al suo amico Amadeus, facendo leggere al presentatore dei biglietti che hanno anticipato il suo arrivo, dove ha spiegato che quest’anno il Festival sperava di poterselo guardare da casa, ma qualcuno ha insistito affinché fosse presente…

L’ingresso di Fiorello all’Ariston

Poi è entrato a modo suo nel teatro: lo showman ha deciso di fare il suo ingresso armato di mascherina scintillante e termometro per misurare la temperatura, sia ai presenti che a sé stesso.

Il pubblico da casa, nei momenti iniziali, ha notato che quando Fiorello ha puntato il termometro verso di sé l’indicatore è diventato rosso, qualcuno ha pensato il peggio. Febbre e Covid in vista?

No, possiamo stare tranquilli: Fiorello non ha la febbre. Quello che si è visto, come hanno spiegato degli utenti sui social, è stato un riflesso degli schermi dato dall’inclinazione del misuratore rispetto all’inquadratura.

Foto: Kikapress