Sanremo 2020, Georgina Rodriguez alloggia in questo albergo: una scelta ‘modesta’

La compagna di Cristiano Ronaldo sarà sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus: ecco l'alloggio scelto da lei per questa occasione

Georgina Rodriguez, la 26enne argentina nota alle cronache per essere la fidanzata di Cristiano Ronaldo, parteciperà senza dubbio alla 70° edizione del Festival di Sanremo: nei giorni scorsi si era parlato di un possibile forfait, dovuto al mancato accordo sul cachet, ma a quanto pare la crisi è rientrata (o è stata immaginaria).

Giorgina infatti è stata paparazzata nella città dei fiori insieme ad Amadeus e all’agente Lucio Presta, con i quali stava evidentemente parlando del suo prossimo impegno sul palco dell’Ariston: un salto di qualità niente male per Georgina, che faceva la modella ma ha lasciato tutto per seguire Cristiano ed è alla sua prima esperienza importante in tv.

Sanremo 2020 Giorgina Rodriguez, ecco dove alloggerà

A quanto pare Giorgina ha scelto di alloggiare, per la settimana di Sanremo, in un hotel 3 stelle, molto vicino all’Ariston: la decisione sarebbe stata presa proprio perchè l’albergo era per lei particolarmente comodo. Un dettaglio che non ha mancato di suscitare clamore e di incuriosire i fan: la compagna di un multimilionario come Cristiano Ronaldo alloggerà in un albergo senza pretese, certo molto lontano dai suoi standard di vita, solo per “comodità”?

Questo potrebbe dirla lunga sulla personalità della ragazza, ma anche sulla sua professionalità e il suo impegno, smentendo quindi una volta per tutte le chiacchiere sui suoi presunti “capricci”

Le donne di Sanremo 2020, i cachet

Giorgina farà quindi parte della schiera di donne che affiancheranno il conduttore Amadeus in questa avventura sanremese: fra conferme e forfait (l’ultimo, quello di Monica Bellucci) dovrebbero esserci Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

Secondo voci di corridoio, Giorgina aveva chiesto 100.000 euro per far parte del cast di Sanremo: una cifra spropositata rispetto al cachet delle altre “vallette”, che si aggirerebbe sui 25.000 euro (con l’eccezione di Antonella Clerici, che percepirebbe 50mila euro per una sola serata).