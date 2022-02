San Valentino a Roma: menu per una cena a lume di candela indimenticabile

San Valentino 2022 Ristoranti a Roma: se siete in cerca dei locali dove prenotare una cena indimenticabile per la festa degli innamorati siete sul sito giusto!

Ecco le migliori proposte della Capitale

Ristorante Acquolina – 1 Stella Michelin

MENU SAN VALENTINO ACQUOLINA

Triglia

mandarino e lentisco

Topinambur

come un carciofo

Risotto

siero di bufala e gamberi rossi

Tortello di cortile

castagne, tartufo nero pregiato e lavanda

Astice

zucca e mandorla

Lampone

ibiscus e cioccolato fondente

Prezzo 140€ per persona bevande escluse

Contatti:

Acquolina

Via del Vantaggio, 14 – 00186 Roma

(Piano Terra – The First Roma)

T. +39 06 3201590

E. info@acquolinaristorante.it

—

MENU SAN VALENTINO ACQUAROOF

Tartare di tonno rosso

arancia, finocchio e olive

Mazzancolle scottate

ceci e tartufo nero pregiato

Spaghettone

cacio e pepe, alici fresche e finocchietto

Tagliolini

sogliola, carciofi e caviale

Triglia di scoglio

all’acqua pazza

Cheesecake

Frutto della passione

Prezzo 90€ per persona bevande escluse

Contatti:

Acquaroof – Terrazza Molinari

Via del Vantaggio, 14

00186 Roma RM

Tel: 06 320 0655

Email: info@acquaroof.it

—

Idylio by Apreda – Ristorante 1 Stella Michelin

MENU SAPIDITÀ ESSENZIALI

Tapas e Caviale

Terra e Iodio

Tartar di Seppia, Limone e Rape

Ricciola all’Ischitana, Verza e Fagioli

Tagliatelle alla Cipolla Rossa, Foie Gras e Nocciole

Merluzzetto e Alghe, Lumachine e Tartufo Nero

Sorbetto al Bergamotto, Meringa e Capperi

Caprese di Zucca Speziata e Gelato al Caffè

Prezzo 160€ per persona bevande escluse

Info e Prenotazioni:

THE PANTHEON ICONIC ROME HOTEL

Via di Santa Chiara, 4/A, 00186 Roma RM Italia

+39 06 87807070

idyliomanager@thepantheonhotel.com

—

Terrazza Divinity

TARTAR DI MERLUZZO, CAVOLO CAPPUCCIO E CAVIALE

RISOTTO ALLO ZAFFERANO E POLPA DI GRANCHIO

TRIGLIA, PATATE E FRUTTI DI MARE

RAPA ROSSA E PASSIONE

Prezzo 90€ per persona bevande escluse

Contatti:

Terrazza Divinity

Via di Santa Chiara, 4/A, 00186 Roma RM Italia

+39 06 87807070