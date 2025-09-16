All’Olimpico i concerti sono magici, ma c’è una fila da evitare: vetro, caldo e acustica pessima rischiano di rovinarti lo spettacolo.

Lo Stadio Olimpico non è soltanto il tempio calcistico di Roma e Lazio, ma è anche una delle location più affascinanti del nostro Paese per assistere a grandi concerti. Andare a un’esibizione live nello storico impianto del Foro Italico è per molti un’esperienza unica, da vivere almeno una volta nella vita. Ma attenzione: non tutti i posti garantiscono la stessa visibilità. C’è infatti una fila in particolare che chi ha visto un concerto in questo stadio consiglia di evitare. I motivi sono molteplici: il vetro che ostacola la visuale, il caldo che diventa quasi insopportabile e un’acustica poco favorevole rendono quella zona tra le più scomode dell’intero stadio. Il rischio, per chi sceglie quei posti, è di non riuscire a godersi davvero lo spettacolo, rovinando un evento che dovrebbe restare indimenticabile.

Photo Credits: Alessia Malorgio