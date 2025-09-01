Un’esperienza che unisce il fascino del passato e la bellezza dei paesaggi toscani: torna il Siena Express, un treno d’epoca che permetterà di viaggiare da Roma a Siena come si faceva una volta, tra carrozze storiche, panorami mozzafiato e un ritmo lento che invita a riscoprire il piacere del viaggio.

Un treno per rallentare e godersi il paesaggio

Il progetto fa parte dell’iniziativa FS Treni Turistici Italiani, che punta a valorizzare il turismo lento. Il Siena Express partirà dalla stazione di Roma Termini in tre fine settimana d’autunno:

27 settembre,

4 ottobre,

1 novembre.

La partenza è fissata per le 07:42 del sabato mattina, con arrivo a Siena alle 13:20. Il ritorno è previsto la domenica pomeriggio, con partenza da Siena alle 15:05 e rientro nella Capitale in serata.

Un salto indietro negli anni ’70

I viaggiatori potranno salire a bordo delle carrozze “Gran Confort”, completamente restaurate e pronte a far rivivere l’eleganza dei treni italiani degli anni ’70. Sedili spaziosi, dettagli raffinati e un’atmosfera d’altri tempi trasformeranno il tragitto in un’esperienza sensoriale.

L’obiettivo è rallentare: lasciare che il viaggio diventi parte integrante della vacanza, ammirando colline, vigneti, borghi medievali e strade che si snodano tra le curve dolci della Val d’Orcia.

L’itinerario tra mare e colline

Il percorso è un vero invito alla scoperta. Dopo aver lasciato Roma, il treno attraverserà l’Argentario e proseguirà verso la Maremma, toccando località come Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia, prima di arrivare a Siena. Ogni finestrino diventa un quadro in movimento.

Prezzi e prenotazioni

I biglietti partono da 29 euro, un’opportunità per vivere un’esperienza unica senza spendere una fortuna. I posti limitati e la forte richiesta rendono consigliabile prenotare con anticipo sul sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani.

Foto: Shutterstock