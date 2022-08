Roma, le sagre per chi resta in città: le date delle sagre degli strozza preti, telline, tartufo e fettuccine Foto

Per chi passa l'estate in città, Roma e dintorni offre una serie di eventi, sagre e fiere da non perdere

Stefania

L’estate è anche la stagione di sagre e fiere: ecco le più belle attese a Roma e dintorni, per allietare le ultime calde serate del mese di agosto. LEGGI ANCHE:– Ecco 7 posti incredibili che si nascondo tra le vie e i quartieri della città eterna, Roma, assolutamente da non perdere Le sagre e le fiere da non perdere per allietare le sere d’estate passate in città – Foto: Shutterstock Il 18 agosto è attesa la Sagra del Tartufo a Stipes, uno dei borghi più conosciuti proprio per il tartufo. Ci saranno degustazioni e stand enogastronomici pronti per stuzzicare il palato dei turisti. Roma, estate in città: gli eventi locali da non perdere Dal 19 al 21 agosto, nella città di Monte Compatri, ci saranno una serie di eventi che animeranno le serate estive di grandi e piccini. Il 21 agosto in piazza Roma a Canterano, si terrà all’aperto la decima edizione della Sagra degli strozzapreti, per celebrare le tradizioni gastronomiche degli appennini laziali e quelle musicali della Puglia. A Ostia, da martedì 23 agosto a domenica 28 invece si terrà la Sagra della Tellina: il Borghetto dei Pescatori torna a ospitare l’evento, intrattenendo gli ospiti con spettacoli, musica e mercatino locale. Foto: Shutterstock