Oggi a Roma si è tenuta la tradizionale rievocazione storica delle Idi di Marzo a cura del Gruppo Storico Romano

Il 15 marzo è una data significativa per la città di Roma, soprattutto per la ricorrenza delle Idi di Marzo e la rievocazione storica dell’assassinio di Giulio Cesare, che ha avuto luogo proprio in questa data nel lontano 44 a.C.

Roma: la rievocazione storica delle Idi di marzo e dell’assassinio di Giulio Cesare

Anche quest’anno, la celebrazione è stata come da tradizione organizzata dal Gruppo Storico Romano nell’area archeologica di Largo di Torre Argentina, nel pomeriggio del 15 marzo.

L’associazione culturale ha rievocato le riunioni del Senato e le conversazioni che hanno portato all’assassinio di Cesare, culminando in un corteo funebre verso il Foro Romano. L’evento gratuito e aperto al pubblico ha rappresentato un tradizionale appuntamento per rivivere dal vivo uno degli eventi più noti ed evocativi della storia di Roma.

Cosa sono le Idi di marzo?

Le Idi di marzo, rivissute nella rievocazione storica di Roma, erano tradizionalmente utilizzate dai Romani come termine di riferimento per il pagamento dei debiti e rappresentavano un evento annuale che cadeva il 74° giorno del calendario romano, determinato dalla luna piena, e corrispondeva al 15 marzo. Tuttavia, la data assunse un significato del tutto nuovo nel 44 a.C., quando l’assassinio di Giulio Cesare rese le Idi di marzo un punto di svolta nella storia romana.

Immensamente popolare tra il popolo romano, Cesare aveva preso il potere dalla Repubblica romana e si era dichiarato dittatore a vita. Fu ucciso da un gruppo di 60 cospiratori guidati dai suoi amici senatori, Bruto e Cassio, durante una riunione del senato nella Curia Pompeia, all’interno del più ampio complesso del Teatro di Pompeo nel sito archeologico di Torre Argentina, che oggi tra le sue rovine ospita anche un santuario dei gatti.

Photo Credits: Shutterstock