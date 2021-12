A Roma il primo mosaico in bioresina: ecco il “green smart wall” installato a Garbatella

Un mosaico in bioresina, il primo green smart wall della città di Roma: è appena stato inaugurato a Garbatella The Endless Growth, un’opera di Jordi Alessandro Bello Tabbi.

A Garbatella è stato inaugurato il primo green smart wall della città di Roma: si intitola The Endless Growth ed è un mosaico in bioresina, vincitore del premio speciale YOURBAN2030, sezione MyCity, al Myllenium Award.

Un mosaico in bioresina, il primo smart wall della città: è appena stato inaugurato a Roma The Endless Growth, un’opera di Jordi Alessandro Bello Tabbi. Photo Credits: Giulio Cafasso / Yourban2030 via HF4

Garbatella: arriva il primo green smart wall di Roma

Sostenibilità e arte: tutto questo è rappresentato dal primo green smart wall di Roma, un mosaico in bioresina dotato di tecnologia IoT installato a Garbatella su un muro di 50 metri quadri adiacente alla metro B. L’iniziativa ha portato l’opera The Endless Growth di Jordi Alessandro Bello Tabbi alla vittoria al Myllenium Award, sezione MyCity – Premio speciale Yourban2030.

Si tratta di un’operazione di riqualificazione urbana, legata all’innovazione tecnologica e alla promozione artistica a impatto zero, un modo per restituire alla città un oggetto scenografico, per uno spazio di condivisione che fornirà uno smart info point con connessione wi-fi gratuita e una serie di contenuti digitali, informazioni e servizi utili alla cittadinanza.

Un messaggio di sostenibilità consegnato alla città

È la prima volta che una foto monumentale in bioresina compare a Roma. Un dato che rende ancora più importante The Endless Growth, che porta con sé un messaggio di sostenibilità ben preciso, che il suo autore Jordi Alessandro Bello Tabbi ha deciso di portare avanti con quest’opera.

Il green smart wall è composto da bio-piastrelle ideate da GraffitiForSmartCity di Salvatore Pepe, 100% biodegradabili e composte da materiali interamente provenienti da fonti rinnovabili, senza l’utilizzo di petrolio e fonti di energia fossili.

The Endless Growth è un’opera promossa e finanziata da Myllennium Award e Yourban2030, in partnership con GraffitiForSmartCity, con il patrocinio del Municipio VIII e in collaborazione con ATAC, che ha concesso l’utilizzo per due anni di un muro della Stazione Garbatella e garantito la fornitura elettrica per la tecnologia IOT e l’illuminazione dell’opera.

Photo Credits: Giulio Cafasso / Yourban2030 via HF4